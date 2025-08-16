王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好
重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料，王定宇質疑在台灣根本找不到這樣地方，學者酸「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」
民眾黨北市黨部、北市議會黨團今在成吉思汗健身房台北館，舉辦「核三延役擂台」，模擬正反雙方辯論，說明台灣能源議題。正方為清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏等人，反方則是北市黨部代理主委周榆修、北市議會黨團總召張志豪等人。
張志豪直言，他們也是百般不願意來當反方，北市議會跟北市黨部多次發文給反核團體、相關單位，希望透過理性論述，把核能議題、台灣能源政策梳理清楚。很遺憾的是，不論他們再怎麼誠摯地邀請，沒有人願意前來，他不知道是不敢來還是發生什麼事情，總而言之，今天沒人可來，所以只好由周榆修、他等人一起代表反方。
另外，民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料，王定宇質疑在台灣根本找不到這樣地方。
李敏說，高階使用核燃料處置有很多種不同技術，DBD是發展中的技術，不是挖500公尺做工程設施，而是透過鑽井技術，把核廢料經過適當包裝後，直接打到3000公尺、5000公尺深。這種技術好處是打得深，它在地表所需工程的面積較少，特別適合台灣這種使用核燃料不是很多的國家。
他指出，這種技術可以不用在陸地上，也可以在海上，例如在海上油井、風車等。他們是比較留意、會注意到這些資料，網路上也都有，「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」周榆修也說，這樣會比較有助於共同成就民進黨一直很喜歡講的成熟公民社會，回去讀書再來。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言