王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨今天舉辦「核三延役擂台賽」，民眾黨秘書長周榆修（右三）、台北市議員張志豪（右二）等人藉由擂台辯論形式表達重啟核三的立場。記者余承翰／攝影
重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料王定宇質疑在台灣根本找不到這樣地方，學者酸「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」

民眾黨北市黨部、北市議會黨團今在成吉思汗健身房台北館，舉辦「核三延役擂台」，模擬正反雙方辯論，說明台灣能源議題。正方為清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏等人，反方則是北市黨部代理主委周榆修、北市議會黨團總召張志豪等人。

張志豪直言，他們也是百般不願意來當反方，北市議會跟北市黨部多次發文給反核團體、相關單位，希望透過理性論述，把核能議題、台灣能源政策梳理清楚。很遺憾的是，不論他們再怎麼誠摯地邀請，沒有人願意前來，他不知道是不敢來還是發生什麼事情，總而言之，今天沒人可來，所以只好由周榆修、他等人一起代表反方。

另外，民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料，王定宇質疑在台灣根本找不到這樣地方。

李敏說，高階使用核燃料處置有很多種不同技術，DBD是發展中的技術，不是挖500公尺做工程設施，而是透過鑽井技術，把核廢料經過適當包裝後，直接打到3000公尺、5000公尺深。這種技術好處是打得深，它在地表所需工程的面積較少，特別適合台灣這種使用核燃料不是很多的國家。

他指出，這種技術可以不用在陸地上，也可以在海上，例如在海上油井、風車等。他們是比較留意、會注意到這些資料，網路上也都有，「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」周榆修也說，這樣會比較有助於共同成就民進黨一直很喜歡講的成熟公民社會，回去讀書再來。

公投 核電 核三 民眾黨 核廢料 王定宇 黃國昌

支持核三延役投同意 黃珊珊：讓全民對錯誤能源政策表達意見

民眾黨今天在基隆信義市場發起「核三延役掃街宣講活動」，立委黃珊珊說，這次的核三延役，是為了讓全民有機會可以為目前錯誤的能...

國民黨：AI時代不能沒核能 美國有66座核電廠延役40年

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨今日呼籲，823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。國民黨說明，美國有...

823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決

民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟...

816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉...

呼籲823挺核三延役 許宇甄：拒絕核能就是拒絕AI

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨立委許宇甄今日呼籲，同意核三延役，不是為了懷舊，是為了給台灣喘息的空間，向未來...

