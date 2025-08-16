王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料，王定宇質疑在台灣根本找不到這樣地方，學者酸「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」

民眾黨北市黨部、北市議會黨團今在成吉思汗健身房台北館，舉辦「核三延役擂台」，模擬正反雙方辯論，說明台灣能源議題。正方為清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏等人，反方則是北市黨部代理主委周榆修、北市議會黨團總召張志豪等人。

張志豪直言，他們也是百般不願意來當反方，北市議會跟北市黨部多次發文給反核團體、相關單位，希望透過理性論述，把核能議題、台灣能源政策梳理清楚。很遺憾的是，不論他們再怎麼誠摯地邀請，沒有人願意前來，他不知道是不敢來還是發生什麼事情，總而言之，今天沒人可來，所以只好由周榆修、他等人一起代表反方。

李敏說，高階使用核燃料處置有很多種不同技術，DBD是發展中的技術，不是挖500公尺做工程設施，而是透過鑽井技術，把核廢料經過適當包裝後，直接打到3000公尺、5000公尺深。這種技術好處是打得深，它在地表所需工程的面積較少，特別適合台灣這種使用核燃料不是很多的國家。

他指出，這種技術可以不用在陸地上，也可以在海上，例如在海上油井、風車等。他們是比較留意、會注意到這些資料，網路上也都有，「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好。」周榆修也說，這樣會比較有助於共同成就民進黨一直很喜歡講的成熟公民社會，回去讀書再來。

