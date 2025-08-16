快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

重啟核三公投倒數 民團遊行籲投下反對票

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
823重啟核三公投倒數前夕，環保聯盟、綠黨、主婦聯盟等多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行。記者許正宏／攝影
823重啟核三公投倒數前夕，環保聯盟、綠黨、主婦聯盟等多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行。記者許正宏／攝影

823重啟核三公投即將在下週六舉行投票，公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道。環保聯盟、綠黨、主婦聯盟等多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，下午從台灣大學門口出發，沿著羅斯福路直走至立法院群賢樓前，他們沿路呼籲民眾在當天投下正確的選擇，邀請民眾823投下反對票。

823重啟核三公投倒數前夕，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，民團走至立法院群賢樓前，呼籲民眾在當天投下正確的選擇，邀請民眾823投下反對票。記者許正宏／攝影
823重啟核三公投倒數前夕，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，民團走至立法院群賢樓前，呼籲民眾在當天投下正確的選擇，邀請民眾823投下反對票。記者許正宏／攝影
823重啟核三公投即將在下週六舉行投票，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，在炎熱的天氣中，民眾拿著手持電扇走過反核宣傳車前。記者許正宏／攝影
823重啟核三公投即將在下週六舉行投票，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，在炎熱的天氣中，民眾拿著手持電扇走過反核宣傳車前。記者許正宏／攝影

公投 核電 核三 投票

延伸閱讀

816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

嘉義藍白合推核三延役公投 民眾黨說明會還有2場…催票拚穩定供電

核三延役公投20公民團體齊聚晚會 周春米籲：屏東人不能被欺負

黃國昌台中掃街同意核三延役公投 江啟臣：核能應成為台灣的能源選項

相關新聞

支持核三延役投同意 黃珊珊：讓全民對錯誤能源政策表達意見

民眾黨今天在基隆信義市場發起「核三延役掃街宣講活動」，立委黃珊珊說，這次的核三延役，是為了讓全民有機會可以為目前錯誤的能...

國民黨：AI時代不能沒核能 美國有66座核電廠延役40年

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨今日呼籲，823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。國民黨說明，美國有...

823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決

民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟...

816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉...

呼籲823挺核三延役 許宇甄：拒絕核能就是拒絕AI

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨立委許宇甄今日呼籲，同意核三延役，不是為了懷舊，是為了給台灣喘息的空間，向未來...

嘉義藍白合推核三延役公投 民眾黨說明會還有2場…催票拚穩定供電

藍白合在北部第一波反罷免合作成功後，將戰線延伸至能源議題。面對23日舉行的重啟核三公投，民眾黨嘉義黨部7月起連續舉辦5場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。