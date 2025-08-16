重啟核三公投倒數 民團遊行籲投下反對票

823重啟核三公投即將在下週六舉行投票，公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道。環保聯盟、綠黨、主婦聯盟等多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，下午從台灣大學門口出發，沿著羅斯福路直走至立法院群賢樓前，他們沿路呼籲民眾在當天投下正確的選擇，邀請民眾823投下反對票。

823重啟核三公投倒數前夕，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，民團走至立法院群賢樓前，呼籲民眾在當天投下正確的選擇，邀請民眾823投下反對票。記者許正宏／攝影 823重啟核三公投即將在下週六舉行投票，多個民間團體今天發起反對重啟核三遊行，在炎熱的天氣中，民眾拿著手持電扇走過反核宣傳車前。記者許正宏／攝影

