823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決
民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟公民投票將投票，急須讓屏東人知道重要性。
「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案23日投票，洪明江接受媒體聯訪表示，公投很荒謬，屏東縣政府僅表態不夠，更須加大力度宣傳。
他說，過去一黨獨大，屏東人無權拒絕在恆春打造核三，如今運轉40年已除役，立法院卻推動重啟公投，但權益問題不能表決，如提案富人財產分給中低收入戶，即使公投通過也不能實行，個人財產不能用「民主、多數」方式剝奪，生存權也是。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言