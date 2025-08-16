快訊

823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決

中央社／ 屏東縣16日電
核三重啟公投將投票，民主進步黨籍屏東縣議員洪明江16日在潮州鎮街頭宣講，呼籲票投「不同意」。中央社
核三重啟公投將投票，民主進步黨籍屏東縣議員洪明江16日在潮州鎮街頭宣講，呼籲票投「不同意」。中央社

民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟公民投票將投票，急須讓屏東人知道重要性。

「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案23日投票，洪明江接受媒體聯訪表示，公投很荒謬，屏東縣政府僅表態不夠，更須加大力度宣傳。

他說，過去一黨獨大，屏東人無權拒絕在恆春打造核三，如今運轉40年已除役，立法院卻推動重啟公投，但權益問題不能表決，如提案富人財產分給中低收入戶，即使公投通過也不能實行，個人財產不能用「民主、多數」方式剝奪，生存權也是。

