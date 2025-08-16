816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票
重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉辦816反對核三重啟遊行，強調當今政府的能源政策並沒有錯，邀請民眾823當天投下反對票。
台灣北社社長羅浚晅表示，不能單純用經濟的計費來定義核能的價值，核能最關鍵的問題，在於台灣位於地震帶上，除了地震還有很多的天災，就算核電廠址高於海拔20多公尺，也還有其他問題，包含核廢料，核能如果是乾淨的能源，大家就不會反對了。
羅浚晅說，核輻射會對人的中樞神經和基因造成不可逆的傷害，台灣近年核廢料處理和國際一樣，都沒辦法找到更好的方法。此外，台灣目前沒有缺電，根本沒必要急著重啟核三，應該交給行政單位來決定國家的核能政策，痛批核三重啟是假議題。
台灣環境保護聯盟創會理事長施信民表示，國家的能源政策並沒有錯誤，5月17日核三2號機組停機後，到現在都沒有缺電，核電在台灣是非常危險的，尤其核三是位於恆春斷層上的老舊電廠，重啟就是置全國民眾和下一代子孫於不顧，要走向非核台灣的康莊大道是不變的選擇。
綠黨共同召集人甘崇緯表示，並不是為反對核能而反對，當未來更進步的核廢料處理技術問世，還能大幅縮短核廢料的半衰期，並讓用過核燃料成為新能源，這是大家期待的，但在那天來到之前，民眾都不該再承擔可能發生核災的風險。
小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，非核家園走了幾十年，好不容易今年五月終於進入非核家園，沒想到在野立委馬上就提出核三重啟公投案，不否認未來有更安全的核能技術，但是823公投的是核三是否重啟，而不是支不支持核能。核三位於地震帶上就是高風險的核電廠，現在也找不到高階核廢最終處置場，安全評估也不清楚要花多少錢和時間，喊話支持核三重啟的民眾，823也應該投下反對的一票。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言