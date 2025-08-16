快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日家大宣傳力道，台灣環保聯盟與其他護台團體今舉辦816反對核三重啟遊行。記者李柏澔／攝影
重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日家大宣傳力道，台灣環保聯盟與其他護台團體今舉辦816反對核三重啟遊行。記者李柏澔／攝影

重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉辦816反對核三重啟遊行，強調當今政府的能源政策並沒有錯，邀請民眾823當天投下反對票。

台灣北社社長羅浚晅表示，不能單純用經濟的計費來定義核能的價值，核能最關鍵的問題，在於台灣位於地震帶上，除了地震還有很多的天災，就算核電廠址高於海拔20多公尺，也還有其他問題，包含核廢料，核能如果是乾淨的能源，大家就不會反對了。

羅浚晅說，核輻射會對人的中樞神經和基因造成不可逆的傷害，台灣近年核廢料處理和國際一樣，都沒辦法找到更好的方法。此外，台灣目前沒有缺電，根本沒必要急著重啟核三，應該交給行政單位來決定國家的核能政策，痛批核三重啟是假議題。

台灣環境保護聯盟創會理事長施信民表示，國家的能源政策並沒有錯誤，5月17日核三2號機組停機後，到現在都沒有缺電，核電在台灣是非常危險的，尤其核三是位於恆春斷層上的老舊電廠，重啟就是置全國民眾和下一代子孫於不顧，要走向非核台灣的康莊大道是不變的選擇。

綠黨共同召集人甘崇緯表示，並不是為反對核能而反對，當未來更進步的核廢料處理技術問世，還能大幅縮短核廢料的半衰期，並讓用過核燃料成為新能源，這是大家期待的，但在那天來到之前，民眾都不該再承擔可能發生核災的風險。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，非核家園走了幾十年，好不容易今年五月終於進入非核家園，沒想到在野立委馬上就提出核三重啟公投案，不否認未來有更安全的核能技術，但是823公投的是核三是否重啟，而不是支不支持核能。核三位於地震帶上就是高風險的核電廠，現在也找不到高階核廢最終處置場，安全評估也不清楚要花多少錢和時間，喊話支持核三重啟的民眾，823也應該投下反對的一票。

公投 核電 核三

延伸閱讀

國民黨：AI時代不能沒核能 美國有66座核電廠延役40年

呼籲823挺核三延役 許宇甄：拒絕核能就是拒絕AI

挺核三重啟 童子賢喊「核綠共存」 強調降低民生電價、維持高科技競爭力

「台電政治優先」 童子賢疾呼挺核三延役：台灣反核付出代價

相關新聞

支持核三延役投同意 黃珊珊：讓全民對錯誤能源政策表達意見

民眾黨今天在基隆信義市場發起「核三延役掃街宣講活動」，立委黃珊珊說，這次的核三延役，是為了讓全民有機會可以為目前錯誤的能...

國民黨：AI時代不能沒核能 美國有66座核電廠延役40年

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨今日呼籲，823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。國民黨說明，美國有...

816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉...

呼籲823挺核三延役 許宇甄：拒絕核能就是拒絕AI

823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨立委許宇甄今日呼籲，同意核三延役，不是為了懷舊，是為了給台灣喘息的空間，向未來...

嘉義藍白合推核三延役公投 民眾黨說明會還有2場…催票拚穩定供電

藍白合在北部第一波反罷免合作成功後，將戰線延伸至能源議題。面對23日舉行的重啟核三公投，民眾黨嘉義黨部7月起連續舉辦5場...

藍核三CF vs.綠降智圖卡 歷史驚人的相似與錯位

國民黨14日公布「核三延役」公投廣告，內容仿作成人諷刺動畫「南方四賤客」，埋了滿滿的時事哏，一推出立刻爆紅，甚至「淹沒」了被認為最綠的Threads（脆）社群，大大顛覆外界對於國民黨文宣能力的觀感；反觀，面對823罷免投票，罷團卻稱「選民低智商要做降智圖卡」、綠委王義川也自爆「台中普發4萬」假議題操作步驟，兩相對比之下，還真讓人「靈魂錯體」的感覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。