816反核三重啟遊行 反核團體喊話投下反對票

重啟核三公投將於8月23日登場，支持方與反對方近日加大宣傳力道，呼籲民眾在當天投下正確的選擇。台灣環保聯盟與護台團體今舉辦816反對核三重啟遊行，強調當今政府的能源政策並沒有錯，邀請民眾823當天投下反對票。

台灣北社社長羅浚晅表示，不能單純用經濟的計費來定義核能的價值，核能最關鍵的問題，在於台灣位於地震帶上，除了地震還有很多的天災，就算核電廠址高於海拔20多公尺，也還有其他問題，包含核廢料，核能如果是乾淨的能源，大家就不會反對了。

羅浚晅說，核輻射會對人的中樞神經和基因造成不可逆的傷害，台灣近年核廢料處理和國際一樣，都沒辦法找到更好的方法。此外，台灣目前沒有缺電，根本沒必要急著重啟核三，應該交給行政單位來決定國家的核能政策，痛批核三重啟是假議題。

台灣環境保護聯盟創會理事長施信民表示，國家的能源政策並沒有錯誤，5月17日核三2號機組停機後，到現在都沒有缺電，核電在台灣是非常危險的，尤其核三是位於恆春斷層上的老舊電廠，重啟就是置全國民眾和下一代子孫於不顧，要走向非核台灣的康莊大道是不變的選擇。

綠黨共同召集人甘崇緯表示，並不是為反對核能而反對，當未來更進步的核廢料處理技術問世，還能大幅縮短核廢料的半衰期，並讓用過核燃料成為新能源，這是大家期待的，但在那天來到之前，民眾都不該再承擔可能發生核災的風險。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，非核家園走了幾十年，好不容易今年五月終於進入非核家園，沒想到在野立委馬上就提出核三重啟公投案，不否認未來有更安全的核能技術，但是823公投的是核三是否重啟，而不是支不支持核能。核三位於地震帶上就是高風險的核電廠，現在也找不到高階核廢最終處置場，安全評估也不清楚要花多少錢和時間，喊話支持核三重啟的民眾，823也應該投下反對的一票。

商品推薦