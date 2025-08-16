支持核三延役投同意 黃珊珊：讓全民對錯誤能源政策表達意見
民眾黨今天在基隆信義市場發起「核三延役掃街宣講活動」，立委黃珊珊說，這次的核三延役，是為了讓全民有機會可以為目前錯誤的能源政策，向全民表達自己的意見，呼籲823核三延役投同意。
民眾黨今天到基隆信義市場發起「核三延役掃街宣講活動」，立委黃珊珊、中正大學社科院長王安祥教授與基隆黨部主委楊恕人、服務處主任呂承祐、執行長李嘉濠及新聞部主任李文耀帶領幹部及志工，向民眾宣導核三延役的重要性。
黃珊珊表示，這次的掃街活動為了讓全民有機會為目前錯誤的能源政策表達意見。她說，這次的核三延役是為了讓全民有機會可以為目前錯誤的能源政策，向全民表達自己的意見，呼籲823核三延役投同意。
王安祥說，核三延役希望大家一定要站出來投票，為了下一代的未來投下關鍵的一票，為台灣的能源穩定與永續發展投下同意票。
