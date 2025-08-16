國民黨：AI時代不能沒核能 美國有66座核電廠延役40年

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨今日呼籲，823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。國民黨說明，美國有66座核電廠延役40年，並列舉多國案例。圖／取自國民黨臉書
823將舉行全國性「核三延役」公投，國民黨今日呼籲，823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。國民黨說明，美國有66座核電廠延役40年，並列舉多國案例。

國民黨表示，自今年5月核三廠2號機停機後，台灣正式進入「零核電時代」。結果是什麼？能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖。

國民黨指出， 「核廢料沒地方放」非事實，拒絕用「放你家」恐嚇人民。事實是，目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式貯存」技術，可安全保存至少40年，並有完整安全防護。芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規劃皆可行。政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

國民黨也說明「核三延役僅供應3至5%電力？為什麼現在必須延役？」，指出事實是未來5年，AI、高科技與製造業將讓台灣電力需求增加13%以上。在AI資料中心與高耗電產業用電持續增加的情況下，這3至5%的電力是穩定、不受天候影響的基載電力，能減少對燃氣與燃煤的依賴，降低空汙與碳排。

國民黨也提出「國際趨勢」一次看，確保能源韌性與減碳目標同步達成。美國是66座核電廠延役40年；日本是14座核電廠重啟，8座核電廠延役60年；法國是現有核電機組壽命延役超過60年；英國是最老4座核電廠延役20年；加拿大是布魯斯（Bruce）核電廠翻新，預計延役38年；芬蘭是洛維薩（Loviisa）核電廠延役23年。

國民黨總結，核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題。8月23日，兩票關鍵，投下「同意重啟核三」，讓台灣回到穩定能源正軌；投下不同意罷免 ，守住優質立委與理性監督力量。

公投 核電 核三

