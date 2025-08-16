挺核三重啟 童子賢喊「核綠共存」 強調降低民生電價、維持高科技競爭力

中選會昨（15）日舉辦第五場核三重啟公投意見發表會，正方代表人、和碩（4938）董事長童子賢呼籲「核綠共存」，他指出，台灣在全球供應鏈中具備半導體產業優勢，但要維持這項優勢，關鍵在於穩定且低碳的電力供應，因此台灣應要「核綠共存」，維持產業競爭力。

童子賢指出，台灣需要的不只是充足的電力，更是價格實惠、高品質、穩定且低碳的電力，應該讓核能跟綠能攜手來幫忙，每1度不排碳的電都很珍貴。

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦五場發表會，第五場昨日登場，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。

童子賢指出，2025年上半年台灣高科技產品出口表現亮眼，包括先進半導體、AI伺服器與AI筆電製造皆為強項，且出口產值已超越2023年全年。然而，AI運算中心及相關產業都需要大量低碳、不排碳的電力。隨著全球即將在兩年內全面徵收碳稅，若台灣發電碳含量過高，產品國際競爭力將面臨威脅。

童子賢說明，台灣目前低碳發電比率僅17%，遠低於歐盟的71%，一旦核三停機將降至12.8%，相較於1986年高達62%的低碳發電占比，如今的成績屬於全球後段班。若缺口以火力發電取代，不僅電價成本高，也會增加碳排，衝擊環境與產業。

此外，他也提到，台電2024年天然氣發電占比達42%，未來甚至可能提升至50%，背後原因是反核思維導致對核能的使用受限，且天然氣價格易受國際市場與天災影響波動，過去數十年歷史顯示，大量依賴天然氣發電將增加財務與政策風險。他呼籲，台灣不應逆國際潮流，應讓「核綠共存」，維持低碳穩定電力供應，保障經濟發展與產業競爭力。

針對核廢料議題，童子賢表示，核廢料可集中保管，對居民生活及環境影響有限，屬較負責任的能源選項。他強調，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，現代核能技術早已不同於數十年前。不應將核能神化或妖魔化，關鍵在於安全管理與合理使用。

對此，反方代表立委莊瑞雄則重申，核廢料問題不容忽視，政府應在重啟核電或其他能源政策前，與地方居民充分溝通，確保安全與環境保障，且目前全世界並沒有任何一個案例是重啟核電廠，即便童子賢當上行政院長都必須要依法行政關閉核三。

莊瑞雄強調，重啟核電廠必須以安全為前提，核廢料處置不可侵犯居民權益，政府應建立完善的監管與補償機制，保障民眾生命財產安全及地方自治。

