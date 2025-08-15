核三延役公投20公民團體齊聚晚會 周春米籲：屏東人不能被欺負

核三重啟公投將於8月23日進行，地球公民基金會今日晚上在屏東市孔廟舉辦「核三不重啟—為台灣祈福」晚會，來自屏東、高雄、台南20多個公民團體共襄盛舉，包括屏東縣長周春米，立委徐富癸、鍾佳濱等人都到場，呼籲民眾投下「不同意票」。

地球公民基金會表示，恆春活斷層距離核三廠僅900公尺，廠房建築物下方更有剪裂帶等地質構造直接通過。地理風險高、設備老舊且核安紀錄不佳的核三若重啟，不僅與能源安全背道而馳，也讓南台灣民眾再度暴露於不可承受的核災風險中。

縣長周春米表示，核三公投支持與否，每個人都有自己的立場與道理，但聽到有人亂說就會很抓狂。今年是恆春建城150周年，縣府、公所有一系列慶祝活動，但沒想到開跑前很意外迎來823核三延役公投案，是對恆春鄉親很大的諷刺。

她說，這次公投全台有約1900萬公民有投票權，屏東縣約有68萬，由1900萬人決定68萬人的命運，明顯是在欺負、霸凌屏東人。屏東縣的農漁業產值一年有800億元、觀光產值2400億元，如果核三真的怎樣了，屏東的東西誰敢吃？還有誰敢來屏東觀光？

周春米說，我們不能讓全台1900多萬人決定屏東人的命運，也不能讓別有所圖的政客來決定，我們要嚴正告訴全國人民，屏東人在這件事上不能被欺負，也請大家聽到我們的聲音。

立委徐富癸說，823核三延役公投都還未舉行，立法院教育及文化委員會的藍白立委，就已安排赴核三廠考察「核能發電廠再繼續運轉之整備情形」，根本無視民意。

他說，2001年他還在恆春當記者時，核三於3月18日凌晨停電，導致冷卻系統失效的緊急事件，當時不只恆春人，全台灣人都很擔心會發生核災，所幸後來沒事。現在屏東人好不容易盼到核三廠停役，終於可以免於恐懼，沒想到現在藍白還要重啟核三。

立委鍾佳濱表示，核三公投只是為了要滿足政客的野心，這樣精心設計屏東人、陷害台灣人的公投案，我們要投下不同意。 今天晚上屏東市孔廟舉辦「核三不重啟—為台灣祈福」晚會，屏東縣長周春米，立委徐富癸、鍾佳濱等人都到場，呼籲823核三延役公投民眾投下「不同意票」。記者潘奕言／攝影 今天晚上屏東市孔廟舉辦「核三不重啟—為台灣祈福」晚會，呼籲823核三延役公投民眾要投下「不同意票」。記者潘奕言／攝影

