挺核三延役！童子賢：核電4年省6千億元 不會持家就辭職

和碩（4938）董事長童子賢跟民進黨立委莊瑞雄15日擔任「核三延役公投」第五場意見發表會正反方代表，外界視為是企業家與政治家的對決，童子賢引用龐大數據圖表說明台灣在不排碳發電努力落後世界，台電大量啟用天然氣發電導致經營虧損，莊瑞雄則以維護屏東家鄉利益及核安利益大打感情牌，雙方儼然是理性與感性的攻防，他8點完成辯論活動步出會場，開心表示終於「可以去吃晚飯」。

童子賢15日出席意見發表會，主打台灣經濟與空汙健康牌，他支持核三延役，強調台灣需要電力，不管是高科技、小生意，電的成本，品質對產業與對老百姓生活都很重要，支持核三延役，就是共同支持台灣的經濟發展跟未來，他表示，台灣不止需要電，台灣需要的是：一、經濟實惠的電，二、高品質且穩定的電，三、降低汙染且不排碳的電。

他表示，全世界兩年內要開徵碳稅，如果台電的發電一直含很高的碳，台灣的企業在產品行銷國際的時候，會面臨被課徵高昂碳稅的威脅，會失去競爭力。為了維持台灣的產業競爭力，為了維持台灣的經濟繁榮，台電要充足供應不排碳的電，政府也要爭取主動改革，不要產業推一下，台電才動一下，不應抱持被動心態。

支持核三延役 6%發電也不能放棄

童子賢指出，他最近聽到一種反核論調，說核三延役不重要，說核三發電一年只占6%，發電量很小，所以不值得重視。他認為這是錯誤的見解，這6%的電非常重要，尤其這是價格便宜，而且是不排碳的電力，台灣不應該放棄任何1個百分點不碳排電力。尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，他直斥荒謬。

童子賢指出，推動綠能的人士有一個很奇怪的思維。指出發展綠電不是要挽救地球暖化，不是要改善台灣空汙，是忙著要打擊核電。這態度十分扭曲。他呼籲，地球暖化迫在眉睫，而且台灣為了降低民生電價，為了維持高科技競爭力，為了經濟發展，應該讓核能跟綠能攜手來幫忙，台灣會面臨碳排放逐漸惡化，主要就是因為反核的緣故。

童子賢指出，2024年台灣的不排碳發電已經降低到17%。每況愈下，令人擔憂。在廢除核三之後，不排碳發電數字更只剩下12.8%，在工業國家中是令人汗顏的成績，不碳排成績非常糟糕。

聯合國跨政府氣候變遷小組IPCC，呼籲全世界碳排必須要在2030年減少42%，才能讓地球避免發生超過1.5度的暖化，他也引述聯合國國際原子能總署署長去年公開發表談話，如沒有核能的幫忙，綠能獨木難支，無法單獨對抗地球暖化。要完成這個重大使命，一定要核能來幫忙。

童子賢表示，雖國際潮流如此，但台灣過去20年，正在背道而馳，廢除核電之後，會離減碳這個目標越來越遠，台灣政府雖努力發展綠能，但必須認清事實，台灣土地難以承受大量綠能衝擊。台灣的太陽光電加上風力發電只有8.9%，這是救不了地球暖化，也無法滿足台灣產業對於不排碳電力的需求，一定需要核電的幫忙，若核二跟核三存在，一定可以貢獻額外的10至11%不排碳電力，台灣的不排碳電力比可以拉高至24%，至少脫離放牛班。

「台電很勇敢？」天然氣發電比直上50% 受國際價格牽制

童子賢演說第二個重點是台電的經營能力，攸關台灣能源競爭力，他拿出台電的核電發電成本跟購買風電跟光電成本做比較，直言過去40年核電對台灣經濟貢獻良多，不應汙名化核電，核二、核三在停機之前，一年可以發電300億度以上，替台電一年省下1,000億至1,500億元，一任總統四年下來，可以省4,000億到6,000億台幣，該金額堪比國防預算，也可以拿去補健保破洞。

「這樣龐大十分珍貴的錢，讓錯誤的反核政策給浪費掉了。」他用台語說：「不會持家、不會顧家，應該要殺頭（指辭職下台）！」童子賢指出，根據台電公布的發電成本，核電在2024年每度核電1.42元，台電向外國本國業者購入風電、太陽光電的成本，風力買入價6.59元，一度太陽光電買入4.87元，地熱發電也是一度6.59元。換言之，台電購買風力發電一度比核電貴了5.17元，台電購買太陽光電一度比核電貴了3.45元。

童子賢直言，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價。過去九年政府努力發展綠能，但是台灣碳排越來越高。台灣的減碳成績在全世界先進工業國家中，處在後段班、放牛班的地位，且台電的累積虧損4,514億元，他猜到今年底應該會累積虧損到4,700億元，這還沒算中油分擔的部分。

童子賢引述俄烏戰爭導致能源價格上漲，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲都紛紛抱怨美國趁機漲價天然氣價格，「實在不夠朋友」，他表示，回顧過去幾十年的天然氣價格的歷史，只要遇到歐洲冷冬供暖的需求很大，或是遇到天災人禍，天然氣價格就會高漲。俄烏戰爭帶來天然氣漲價早有軌跡可循，並不是單一次事件。

他直言，真相就是如果研究過天然氣過去幾十年的價格曲線，就知道大量依賴天然氣發電，是有很高的成本風險的。他指出重點，法國在發電的能源占比上主要仰賴核電，天然氣發電只有5%，德國的天然氣占比高一點大約13.9%。

童子賢強調，「台電特別勇敢！」法國只用了5%的天然氣都感覺價格貴得受不了，台灣2024年天然氣發電比已經拉高到42%，未來還想要拉高到50%。為什麼做出這麼冒進的能源決策，答案只有一個，那就是因為「反核」。

童子賢表示，「台電領導人如果只顧政治正確，不顧發電成本效率，會繼續給台灣政府十分沉重的財務負擔，也會拖累台灣的經濟建設，跟高科技產業的競爭力。」

童子賢表示，除經濟面代價，台灣肺癌、肺腺癌、呼吸器官疾病成為連續15年台灣十大死亡原因的第一名，因為這些病，每年超過10,000個人死亡。空氣污染的潛在代價很大。

莊瑞雄則除揶揄童子賢曾傳組閣呼聲，即使是行政院長也依法不能阻止核三退役，也主打他的家鄉屏東安全作為出發點，並圍繞著核能的安全性疑慮與核廢料問題展開辯論，他強調選址是威權遺毒，其他縣市也不歡迎核廢料，強調地方承擔跟全國分享風險的不公，認為重啟核電是潘朵拉的盒子，經濟成長議題雖重要，家鄉安全也不能忽視。

