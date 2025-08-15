快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

核三公投黃金周 民眾黨啟動雙北車掃、產學界連署

中央社／ 台北15日電
民眾黨中央黨部。聯合報系資料照
民眾黨中央黨部。聯合報系資料照

重啟核三公投投票前黃金週，民眾黨除與被提罷免藍委合作造勢反罷，17日將與和碩董事長童子賢等百餘位產學界連署力挺核三延役；投票前最後一週則啟動雙北大車掃，22日晚間在榮星花園舉辦選前之夜，盼催出雙北選民投下同意票。

距離8月23日的重啟核三公投及7位國民黨立委罷免案僅剩最後一週。鑑於重啟核三公投是由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨內高度重視公投宣傳及投票狀況，盼在能源議題拿下關鍵一役。

民眾黨人士分析，核三延役在全台灣具有高度共識，但民眾未必知道23日要出門投票，因此從7月起，地方黨部、志工組織開始舉辦百餘場座談會，日前更在台北捷運西門6號出口布置核電議題展覽，向青年世代拉票，投票最後一週則規劃車掃與大型集會活動。

民眾黨人士表示，7月26日第一波大罷免投票結束後，台北、新北還有許多民眾不清楚8月23日有公投投票，因此黨部規劃，從15日起由黨主席黃國昌與黨公職輪流領軍，在新北市各區進行車掃，倒數最後兩天則會挺進台北市街區，向不同領域的民眾宣傳核三公投一定要出門投同意票。

外縣市宣傳部分，民眾黨人士說，黨公職會與國民黨立委、縣市黨部互相合作，例如黃國昌明後天會分別去台中、新竹、南投聲援反罷，屆時也會呼籲選民核三公投投同意票。

此外，民眾黨也號召跨領域專家發聲，秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶17日將偕童子賢、前交通部長賀陳旦等學者專家舉行記者會，支持在「核安無虞、核廢有解」前提下延長核三廠運轉年限，屆時將有百餘位經濟、法律、能源、政治、國防、工程、企業界學者及專業人士共同連署。

至於公投選前之夜，民眾黨人士表示，原曾考慮辦在台中，但因屆時另有中區立委聯合反罷晚會，經評估後認為資源不要全部集中在中台灣，而是要回頭提醒非立委罷免區的選民要出來投公投票，因此最後擇定22日晚上在台北市榮星花園舉辦選前之夜。

民眾黨人士說，選前之夜除了民眾黨公職外，許多北部的國民黨立委也表態願意參加，向支持者訴求核三延役投同意票。

公投 核電 核三 民眾黨

延伸閱讀

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

黃國昌台中掃街同意核三延役公投 江啟臣：核能應成為台灣的能源選項

網紅大巨蛋發400片雞排…罷免失敗兌現承諾 嗆曹興誠「買門票來看球」

傳府要求政院檢討726罷免失敗 她指若823再失利：卓榮泰只能請辭

相關新聞

「台電政治優先」 童子賢疾呼挺核三延役：台灣反核付出代價

核三重啟公投第五場說明會今舉行，擔任正方代表，過去反核立場鮮明，近年來轉為挺核派的和碩董事長童子賢喊話，台灣需要價格實惠、高品質穩定的電，更需要降低汙染不排碳的電，因此呼籲民眾同意核三重啟，用選票向政府說，「我們需要電、我們贊成核三延役」。

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

民進黨立委莊瑞雄今天出席「核三延役」公投第5場意見發表會，擔任反方代表人。莊瑞雄表示，正方代表人童子賢說「政府不應該...

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

823罷免與核三延役公投下周舉行，國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役「意外爆紅...

核三公投黃金周 民眾黨啟動雙北車掃、產學界連署

重啟核三公投投票前黃金週，民眾黨除與被提罷免藍委合作造勢反罷，17日將與和碩董事長童子賢等百餘位產學界連署力挺核三延役；...

挺核三延役！童子賢：核電4年省6千億元 不會持家就辭職

和碩（4938）董事長童子賢跟民進黨立委莊瑞雄15日擔任「核三延役公投」第五場意見發表會正反方代表，外界視為是企業家與政...

「核綠共存」不應放棄任何1%不排碳電力 童子賢籲823挺核三延役

和碩（4938）董事長童子賢15日受邀擔任核三延役公投意見發表會正方代表，他開頭就呼籲大家823前往投票，支持核三延役。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。