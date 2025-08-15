核三公投黃金周 民眾黨啟動雙北車掃、產學界連署

重啟核三公投投票前黃金週，民眾黨除與被提罷免藍委合作造勢反罷，17日將與和碩董事長童子賢等百餘位產學界連署力挺核三延役；投票前最後一週則啟動雙北大車掃，22日晚間在榮星花園舉辦選前之夜，盼催出雙北選民投下同意票。

距離8月23日的重啟核三公投及7位國民黨立委罷免案僅剩最後一週。鑑於重啟核三公投是由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨內高度重視公投宣傳及投票狀況，盼在能源議題拿下關鍵一役。

民眾黨人士分析，核三延役在全台灣具有高度共識，但民眾未必知道23日要出門投票，因此從7月起，地方黨部、志工組織開始舉辦百餘場座談會，日前更在台北捷運西門6號出口布置核電議題展覽，向青年世代拉票，投票最後一週則規劃車掃與大型集會活動。

民眾黨人士表示，7月26日第一波大罷免投票結束後，台北、新北還有許多民眾不清楚8月23日有公投投票，因此黨部規劃，從15日起由黨主席黃國昌與黨公職輪流領軍，在新北市各區進行車掃，倒數最後兩天則會挺進台北市街區，向不同領域的民眾宣傳核三公投一定要出門投同意票。

外縣市宣傳部分，民眾黨人士說，黨公職會與國民黨立委、縣市黨部互相合作，例如黃國昌明後天會分別去台中、新竹、南投聲援反罷，屆時也會呼籲選民核三公投投同意票。

此外，民眾黨也號召跨領域專家發聲，秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶17日將偕童子賢、前交通部長賀陳旦等學者專家舉行記者會，支持在「核安無虞、核廢有解」前提下延長核三廠運轉年限，屆時將有百餘位經濟、法律、能源、政治、國防、工程、企業界學者及專業人士共同連署。

至於公投選前之夜，民眾黨人士表示，原曾考慮辦在台中，但因屆時另有中區立委聯合反罷晚會，經評估後認為資源不要全部集中在中台灣，而是要回頭提醒非立委罷免區的選民要出來投公投票，因此最後擇定22日晚上在台北市榮星花園舉辦選前之夜。

民眾黨人士說，選前之夜除了民眾黨公職外，許多北部的國民黨立委也表態願意參加，向支持者訴求核三延役投同意票。

