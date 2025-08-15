快訊

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請立法委員莊瑞雄（左一）出席擔任反方，莊瑞雄表示，能源多元化這個台灣民眾可以接受，但安全的問題、核廢料的問題如何去解決，讓國人去做一個省思。記者葉信菉／攝影
核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請立法委員莊瑞雄（左一）出席擔任反方，莊瑞雄表示，能源多元化這個台灣民眾可以接受，但安全的問題、核廢料的問題如何去解決，讓國人去做一個省思。記者葉信菉／攝影

民進黨立委莊瑞雄今天出席「核三延役」公投第5場意見發表會，擔任反方代表人。莊瑞雄表示，正方代表人童子賢說「政府不應該草率關掉核三廠」此言差矣，還好他沒去當行政院長；童子賢著墨的是經濟發展，但潘朵拉的盒子一打開，今天是重啟核三，明天就是重啟核二，核三在屏東已經為台灣貢獻了40年，放了他的故鄉吧。

莊瑞雄指出，童子賢上個月才到花蓮罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，但他似乎忘記，這次「核管法」修法就是傅崐萁在立院主導通過，缺乏程序正義也促使民眾發起大罷免。

莊瑞雄說，童子賢稱「政府不應該草率關掉核三廠」，這言論他聽了嚇一大跳，因為核三廠40年運轉年限到了本來就除役，要重啟必須經過一定程序，全世界到現在只有延役的核電廠，沒有一個核電廠有重啟紀錄。

莊瑞雄表示，重啟核三是打開潘朵拉的盒子，下一步就是連核二廠也要重啟，後面的夢魘很可怕。核三繼續運轉基於經濟發展、減碳等，他都同意，但誰來救他的故鄉屏東？

莊瑞雄說，只要隨便上網搜尋就會發現，童子賢在台北天母豪宅有14間，離核三廠多遠。且若要把高階核廢料放在童子賢故鄉花蓮，他會贊成嗎？若核廢料放在太魯閣國家公園就反對，放墾丁國家公園就可以，難道屏東人是二等公民嗎？

公投 核電 核三 莊瑞雄 童子賢

