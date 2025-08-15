童子賢強調「核綠共存」 穩定供電、降低碳排、維持產業競爭力
和碩（4938）董事長童子賢15日出席「核三延役」公投說明會時表示，呼籲民眾用選票告訴政府，台灣需要的不只是充足的電力，更是價格實惠、高品質、穩定且低碳的電力，尤其是台灣在全球供應鏈中具備先進半導體、AI伺服器及AI筆電等優勢產業，今年上半年出口已超越2023年全年，但要維持這項優勢，關鍵在於穩定且低碳的電力供應。
童子賢指出，2025年上半年台灣高科技產品出口表現亮眼，包括先進半導體、AI伺服器與AI筆電製造皆為強項，且出口產值已超越2023年全年。然而，AI運算中心及相關產業都需要大量低碳、不排碳的電力。隨著全球即將在兩年內全面徵收碳稅，若台灣發電碳含量過高，產品國際競爭力將面臨威脅。
他指出，台電與交通工具燃油車合計佔全台66.5%的污染源，推廣電動車與提升低碳電力供應，可有效改善空氣品質。對於反核人士認為核三僅占全台約6%電力、影響有限的說法，童子賢反駁，2024年核電發電量高於太陽能（5.38%）與風力（3.6%），且屬低碳且成本低廉的電力，不應輕易放棄。
童子賢直言，廢除核三後以重啟火力發電廠取代，將加重碳排放，台灣目前低碳發電比例僅17%，遠低於歐盟的71%，一旦核三停機將降至12.8%。相比1986年高達62%的低碳發電占比，如今的成績屬於全球後段班。若缺口以火力發電取代，不僅電價成本高，也會增加碳排，衝擊環境與產業。
他強調，核電雖僅占全台約6%電力，但發電量高於太陽能與風力，且屬於成本低、穩定且不排碳的能源。在全球力拼減碳的趨勢下，台灣土地有限、綠能發展空間受限，應讓核能與綠能並行，形成「合力共存」，以確保供電穩定、降低碳排，同時維持經濟成長與國際競爭力。
童子賢強調，台灣土地有限，綠能發展受制於空間，應讓核能與綠能攜手並行。他引用國際原子能總署及COP28會議共識，指多國已承諾2050年前將核電規模提高三倍，以對抗全球暖化。
