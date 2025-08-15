「台電政治優先」 童子賢疾呼挺核三延役：台灣反核付出代價

核三重啟公投第五場說明會今舉行，擔任正方代表，過去反核立場鮮明，近年來轉為挺核派的和碩董事長童子賢喊話，台灣需要價格實惠、高品質穩定的電，更需要降低汙染不排碳的電，因此呼籲民眾同意核三重啟，用選票向政府說，「我們需要電、我們贊成核三延役」。

童子賢是此次五場說明會中，正方唯一的企業代表，也被認為將向政府傳達企業界對於未來供電穩定的擔憂。

童子賢表示，不管是高科技或是其他生意，電的成本與品質對台灣社會與產業發展與百姓生活都十分重要，台電高層經常說台灣不缺電，如果大量燃燒煤炭、天然氣，當然不缺電，但台灣需要的是不碳排的電。

童子賢指出，今年高科技產品出口熱絡，上半年出口產值已經超過2023年一整年，但是不管是高科技產品、規劃中的AI運算中心，都需要大量不排碳的電，而全球在2年內都要課徵碳稅，如果台灣電力含有高碳排，台灣產品行銷國際時，就面臨失去競爭力的威脅。

童子賢也說，反核方認為，核三發電量僅占6%，一點也不重要，但台灣去年低碳發電占比僅17%，而歐盟卻是71%，光電與風電發展數十年，光電去年貢獻僅5.3%，風電則為3.6%，都遠遠不及核電，如果6%的核電不重要，那如何看待不到6%的光電與風電，台電荒謬的政策卻是重啟麥寮、興達電廠來取代核電除役以後的電力缺口。

童子賢表示，台灣很多人主張發展綠電，但不是為了改善地球暖化、空汙，而是為了反核，這是一種扭曲的思考方式，地球暖化迫在眉睫，台灣生態保育、電力物美價廉非常重要，因此為了保有台灣的高科技競爭力，呼籲「核綠共存」，才能增加台灣競爭力、保護台灣環境。

童子賢更說，過去台灣為了反核付出相當高的代價，包括蔡英文政府8年、賴清德政府1年，碳排越來越嚴重，2024年台灣低碳只有17%，在全球來說是後段班，甚至是放牛班，但卻不是因為台灣經濟發展用電量高，「過去10年台灣用電量成長11.8%，但全球用電增加25%，碳排嚴重就是因為碳排。」

童子賢指出，台電公布，去年核電每度電1.42元，但從風電業者手中買電每度6.59元，光電則是4.87元，而核二、核三每年發電量300億度，4年下來就可以省下4000~6000億元，跟國防預算不遑多讓，這筆如果拿來補貼醫療破洞不是很好嗎？

目前台電虧損超過4000億元，預期到今年底會虧到4700億元，但童子賢說，4700億元應該要翻倍，中油近年也協助承擔天然氣價格高漲導致虧損2000億元，政府也撥給台電3000億元，台電實際虧損應該在8000億元以上，但虧損不是台電員工，而能源政策的錯，「台電領導人常常是政治優先，缺乏企業追求效率的概念。」

童子賢直言，台電大量使用天然氣發電是錯誤決策，不是只有俄烏戰爭會導致天然氣價格上漲，天災人禍在造成能源價格高漲時，天然氣會比石油高很多倍，如果決定大量採用天然氣作為發電來源的同時，沒有研究天然氣價格，當然不知道使用天然氣會有很高風險，而如果研究過價格曲線還執意要用，不知道這是什麼心態？

童子賢說，台電決策非常勇敢，去年天然氣發電占比42%，未來還要提高到50%，背後隱藏的就是反核思維，台電領導人如果只顧著政治正確，不顧發電成本效率，未來會持續帶給台電、政府沈重的財政負擔，也會影響台灣經濟與高科技的影響力。

童子賢也邀請反核方思考，在質疑核廢料最終處置方案時，燃煤發電廢料最終處置方案是什麼？連集中保管的方法都沒有，只能拿大氣層當垃圾場，這就是地球暖化的元兇，相較起來核電反而最為負責的發電方式，把廢料集中保管，在狹小空間內不會傷害到正常生活、工作的人。

童子賢直言，很多人認為核廢料有風險，但不要認為地球暖化對台灣沒有影響，地球溫度上升超過2度，台灣有一半土地會泡在水裡，而空汙、PM 2.5也會讓人民付出很大的健康代價。

童子賢說，歐盟27國去年使用23.6%的核電，曾經歷福島核災的日本，也重新擁抱核能，這就是目前的國際潮流，台灣不要逆著潮流而行。

商品推薦