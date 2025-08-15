快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

童子賢：核廢料應交專業處理 核能不該被神化或妖魔化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

和碩（4938）董事長童子賢15日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，他強調「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，對於核廢料的處理，童子賢表示，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。

童子賢談到，自己在總統府氣候變遷委員會擔任副召集人時，與立場不同的成員同場討論，包括副院長鄭麗君等，充分感受到民主社會的多元與包容。他認為，意見不一致是正常的，關鍵在於能否坐下來討論與辯論，這也是今天正反雙方出席說明會的意義

在核能安全與廢料議題上，童子賢指出，全世界500座核能機組，目前運行超過430座，全世界先進國家採用核能的，加總起來占地球現代文明經濟產值95%以上，難道核廢料能不能處理這些問題，先進國家都沒有思考過嗎？有人會反駁說，台灣核廢料的條件不一樣，因土地狹小，他也要否認這點，台灣土地36,000平方公里，但另個國家比利時在歐洲經濟發達，國民所得比台灣高快1.5倍、土地面積3萬平方公里，另個國家瑞士土地比台灣大一點，是4萬1,000平方公里，比利時比台灣小15%土地面積、瑞士比台灣大14%土地面積，瑞士跟台灣一樣，有7、8成都是山，看2024年的能源使用，瑞士使用30.5%的核電、比利時使用37.7%核電。

童子賢認為，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。他強調，不應將核能神化或妖魔化，它與焚化爐、垃圾處理廠一樣，都是現代社會需要的基礎設施，關鍵在於安全管理與合理使用。

童子賢強調，他不會把核能當神仙，也不會呼籲對方不要把核能當作妖魔，核能跟焚化爐、現代科技冰箱、洗衣機或電動車一樣，都是幫人民文明進展過程裡，幫助我們更美好的生活的一項工具，這工具若有危害、不好用、產生安全性疑慮當然廢掉，但若好用，但卻把它當魔鬼一樣妖魔化，「我覺得是不恰當的」。

最後，童子賢也強調：「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，呼籲社會在能源政策上回歸理性討論，為台灣找到兼顧經濟、環境與安全的發展路徑。

公投 核電 核三 童子賢

延伸閱讀

影／挺核三重啟 童子賢：所有不排碳的電力都很重要

【重磅快評】童子賢大哉問打中要害 莊瑞雄未上場先輸一半

726投入罷免傅崐萁 童子賢今推動核三重啟公投：理念不相違背

20%暫時稅率？童子賢：要什麼條件？商業談判偶爾能適度公開

相關新聞

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

823罷免與核三延役公投下周舉行，國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役「意外爆紅...

「核綠共存」不應放棄任何1%不排碳電力 童子賢籲823挺核三延役

和碩（4938）董事長童子賢15日受邀擔任核三延役公投意見發表會正方代表，他開頭就呼籲大家823前往投票，支持核三延役。...

核三公投說明會 童子賢：台電常政治優先 缺乏企業追求效率的概念

核三重啟公投第五場說明會今舉行，擔任正方代表，過去反核立場鮮明、近年來轉為挺核派的和碩董事長童子賢說，台灣需要價格實惠、...

影／帶等比例核廢料桶現身 莊瑞雄：大家應該捍衛故鄉

核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請立法委員莊瑞雄出席擔任反方，莊瑞雄表示，能源多元化這個台灣民眾可以接受，但...

黃國昌台中掃街同意核三延役公投 江啟臣：核能應成為台灣的能源選項

黃國昌掃街車隊下午在豐原沿路受到民眾熱情支持，下午回到立法院副院長江啟臣服務處後，兩人相互打氣支持，針對同意核三延役議題...

影／挺核三重啟 童子賢：所有不排碳的電力都很重要

核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。