童子賢：核廢料應交專業處理 核能不該被神化或妖魔化
和碩（4938）董事長童子賢15日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，他強調「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，對於核廢料的處理，童子賢表示，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。
童子賢談到，自己在總統府氣候變遷委員會擔任副召集人時，與立場不同的成員同場討論，包括副院長鄭麗君等，充分感受到民主社會的多元與包容。他認為，意見不一致是正常的，關鍵在於能否坐下來討論與辯論，這也是今天正反雙方出席說明會的意義
在核能安全與廢料議題上，童子賢指出，全世界500座核能機組，目前運行超過430座，全世界先進國家採用核能的，加總起來占地球現代文明經濟產值95%以上，難道核廢料能不能處理這些問題，先進國家都沒有思考過嗎？有人會反駁說，台灣核廢料的條件不一樣，因土地狹小，他也要否認這點，台灣土地36,000平方公里，但另個國家比利時在歐洲經濟發達，國民所得比台灣高快1.5倍、土地面積3萬平方公里，另個國家瑞士土地比台灣大一點，是4萬1,000平方公里，比利時比台灣小15%土地面積、瑞士比台灣大14%土地面積，瑞士跟台灣一樣，有7、8成都是山，看2024年的能源使用，瑞士使用30.5%的核電、比利時使用37.7%核電。
童子賢認為，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。他強調，不應將核能神化或妖魔化，它與焚化爐、垃圾處理廠一樣，都是現代社會需要的基礎設施，關鍵在於安全管理與合理使用。
童子賢強調，他不會把核能當神仙，也不會呼籲對方不要把核能當作妖魔，核能跟焚化爐、現代科技冰箱、洗衣機或電動車一樣，都是幫人民文明進展過程裡，幫助我們更美好的生活的一項工具，這工具若有危害、不好用、產生安全性疑慮當然廢掉，但若好用，但卻把它當魔鬼一樣妖魔化，「我覺得是不恰當的」。
最後，童子賢也強調：「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，呼籲社會在能源政策上回歸理性討論，為台灣找到兼顧經濟、環境與安全的發展路徑。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言