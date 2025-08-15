童子賢：核廢料應交專業處理 核能不該被神化或妖魔化

和碩（4938）董事長童子賢15日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，他強調「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，對於核廢料的處理，童子賢表示，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。

童子賢談到，自己在總統府氣候變遷委員會擔任副召集人時，與立場不同的成員同場討論，包括副院長鄭麗君等，充分感受到民主社會的多元與包容。他認為，意見不一致是正常的，關鍵在於能否坐下來討論與辯論，這也是今天正反雙方出席說明會的意義

在核能安全與廢料議題上，童子賢指出，全世界500座核能機組，目前運行超過430座，全世界先進國家採用核能的，加總起來占地球現代文明經濟產值95%以上，難道核廢料能不能處理這些問題，先進國家都沒有思考過嗎？有人會反駁說，台灣核廢料的條件不一樣，因土地狹小，他也要否認這點，台灣土地36,000平方公里，但另個國家比利時在歐洲經濟發達，國民所得比台灣高快1.5倍、土地面積3萬平方公里，另個國家瑞士土地比台灣大一點，是4萬1,000平方公里，比利時比台灣小15%土地面積、瑞士比台灣大14%土地面積，瑞士跟台灣一樣，有7、8成都是山，看2024年的能源使用，瑞士使用30.5%的核電、比利時使用37.7%核電。

童子賢認為，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。他強調，不應將核能神化或妖魔化，它與焚化爐、垃圾處理廠一樣，都是現代社會需要的基礎設施，關鍵在於安全管理與合理使用。

童子賢強調，他不會把核能當神仙，也不會呼籲對方不要把核能當作妖魔，核能跟焚化爐、現代科技冰箱、洗衣機或電動車一樣，都是幫人民文明進展過程裡，幫助我們更美好的生活的一項工具，這工具若有危害、不好用、產生安全性疑慮當然廢掉，但若好用，但卻把它當魔鬼一樣妖魔化，「我覺得是不恰當的」。

最後，童子賢也強調：「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，呼籲社會在能源政策上回歸理性討論，為台灣找到兼顧經濟、環境與安全的發展路徑。

