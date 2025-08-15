影／帶等比例核廢料桶現身 莊瑞雄：大家應該捍衛故鄉

核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請立法委員莊瑞雄出席擔任反方，莊瑞雄表示，能源多元化這個台灣民眾可以接受，但安全的問題、核廢料的問題如何去解決，讓國人去做一個省思，大家在共同做決定的時候己所不欲勿施於人，大家一直希望台灣有更穩定的能源、乾淨的電，但問題是每個人都有自己的故鄉，每個人都應該捍衛自己的故鄉。

