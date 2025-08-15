黃國昌台中掃街同意核三延役公投 江啟臣：核能應成為台灣的能源選項

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
黃國昌掃街車隊下午在豐原沿路受到民眾熱情支持，下午回到立法院副院長江啟臣服務處後，兩人相互打氣支持，針對同意核三延役議題，江啟臣表示，能源對台灣的國家安全非常重要，台灣現在百分之八十以上的電力，幾乎都靠火力發電，而台中更是火力發電重鎮， 所以支持台灣一定要有更多元的能源選項，更不能小看人民這一張選票。

江啟臣說，台灣能源百分之八十都靠火力，而這些火力發電原料全部靠進口，所以不只關心到國家安全跟人民的健康問題，連自己跟AIT處長谷立言餐敘時，也聊到能源安全這一塊 ，因為包括國內外廠商，只要關心到台灣的國家安全、能源安全，都會希望台灣未來有更多元的能源選項。

江啟臣表示，台灣目前發電完全依賴火力 ，又全部都集中在台中，其實對國家安全並不是一件好事，畢竟火力發電主要是靠進口燃料，但國內的煤和天然氣存量，如果依照現在的法律規定，天然氣儲量最多只供十四天，而煤差不多是三十五天左右，所以換言之如果發生什麼問題 ，只要三十五天台灣就可能沒電了。

在台灣，核能是一個能源選項，很多民眾都理解國內目前能源吃緊問題，也希能能透過自己的選擇，希望台灣有更多元的能源選項， 讓台灣的能源配比能夠相對比較安全一點，特別是「核三公投」，當人民做了一個有效的決定， 政府基本上就應該遵守，也應該在政策上去做回應，而不是把公投當成一個參考。

江啟臣表示，公投基本上是人民對政策的複決，或者對政策的創制權，這是憲法所賦予的權利，而且憲法、選罷法裡面的相關規定都很清楚，因此，人民可以用選票來決定很多事情，這些決定無論是對於政府也好，或是對政治人物也好，我們都不要小看人民這一張選票。

