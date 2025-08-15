影／挺核三重啟 童子賢：所有不排碳的電力都很重要
核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用中央研究院前院長李遠哲的論點表示，地球暖化的議題遠比核廢料重要，地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。
童子賢表示，身處民主社會他非常的榮幸，不用擔心哪一個委員或是官員跟他的意見不一致，意見不一致可以拿出來討論或辯論，這也是今天召開這場說明會的原因。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言