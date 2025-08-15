影／挺核三重啟 童子賢：所有不排碳的電力都很重要

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢（圖）與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用中央研究院前院長李遠哲的論點表示，地球暖化的議題遠比核廢料重要，地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。記者葉信菉／攝影
核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢（圖）與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用中央研究院前院長李遠哲的論點表示，地球暖化的議題遠比核廢料重要，地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。記者葉信菉／攝影

核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用中央研究院前院長李遠哲的論點表示，地球暖化的議題遠比核廢料重要，地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。

童子賢表示，身處民主社會他非常的榮幸，不用擔心哪一個委員或是官員跟他的意見不一致，意見不一致可以拿出來討論或辯論，這也是今天召開這場說明會的原因。

