影／挺核三重啟 童子賢：所有不排碳的電力都很重要

核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席，會前接受媒體訪問，童子賢引用中央研究院前院長李遠哲的論點表示，地球暖化的議題遠比核廢料重要，地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。

童子賢表示，身處民主社會他非常的榮幸，不用擔心哪一個委員或是官員跟他的意見不一致，意見不一致可以拿出來討論或辯論，這也是今天召開這場說明會的原因。

商品推薦