黃國昌豐原掃街合體立委江啟臣反惡罷 同意核三延役公投

民眾黨主席黃國昌今天下午前來豐原與立法院副院長江啟臣合體反惡霸護民主，一方面不同意罷免，一方推動同意「核三延役公投」，針對總統賴清德說，「票多的不一定是贏，然後核三這件事情不能用公投來決定。」黃國昌覺得賴總統可能要重新的去複習一下民主這一課。

黃國昌表示，過去賴總統一直告訴全台灣人民，公投主要由人民來解決台灣重要的公共政策，不明白突然到了這個禮拜，又突然對外說，公投票多的不一定是贏！因此再次提醒民進黨主席賴清德，過去以公投民主起家的民主進步黨，當初所推動的第一個重大政策，就是核四公投應該要交由全台灣人民公民投票的正式決定。

黃國昌並說，民進黨過去在推公投民主的時候，認為核四應該交由全台灣人民公民投票，怎麼到了2025年的今天，卻走回頭路，又突然說三廠這件事，不是公投可以決定的，試問「那如果不是公投可以決定的，難不成是賴清德一個人決定嗎？」請賴總統記得台灣是一個民主的國家，而不是一人賴清德說得算的獨裁國家。

黃國昌再次重申，民進黨一天到晚用「核廢料是不是要放你家！這一種完全沒有知識、常識的民粹式的語言，在煽動恐懼民眾，然後再造成國內的對立，其實不是一個負責的執政者，他們應該有的作為。」民進黨過去這幾年正事不幹，卻一直恐嚇人民，實在不是一個負責任的執政者應該有的作為。

為什麼非核家園推動小組整整4年多都沒有開會，而民進黨針對有關於核廢料的選址，整整8年都沒有作為，一直拖到今年才花納稅人的錢去芬蘭、瑞士考察高階核廢料的處置，甚至是經濟部能源署卻拖到2025年才花了2000萬給學者要去研究。 民眾黨主席黃國昌今天下午前來豐原與立法院副院長江啟臣合體掃街，共同反惡霸護民主，爭取同意核三公投。記者黑中亮／攝影 民眾黨主席黃國昌今天下午前來豐原與立法院副院長江啟臣合體掃街，共同反惡霸護民主，爭取同意核三公投。記者黑中亮／攝影

商品推薦