幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

823罷免與核三延役公投下周舉行，國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役「意外爆紅」，這支59秒短影音是由4位年輕人在18天內完成。總PM國民黨新媒體部主任韋淳祐說，百年老店的主席朱立倫只跟他們說了5個字，要他們年輕人放手做，成敗他來扛。

朱立倫給5字訣

是哪5個字？韋淳祐先賣關子說，一切要從726那晚開始。在確定726大罷免是24：0的結果，朱立倫找他到辦公室說，國民黨還有一場硬仗要打，823罷免跟公投要做出跟「反罷3部曲」前2部：翻桌篇跟零日攻擊中篇類似有感染力的文宣。

韋淳祐說，投票或選舉結束，贏的一方都會說「高興一天就好」，但朱立倫連「開心一晚」也沒給，他只說了5個字「時間很重要」，要他抓緊時間。

敲定核三延役公投為主視覺

接獲「時間很重要」的軍令狀，韋跟其他3個年輕人隔天就在小房間開始腦力激盪，4人先將心中的「創意」提出來討論，在經過幾次的「砍掉重練」、「歸零思考」，決定823文宣主打「核三延役」公投，因為反惡罷的概年在726用過，考慮「讀者」可能會疲乏，所以公投為主。

為何決定動畫呈現？韋淳祐說，核能的討論已經太多太多，正反兩方都可以拿出言之成理的論述，用傳統文宣效果不會很好，畢竟人民對核能議題很難完全理解，因此，選擇目前閱讀、閱聽、接收資訊渠道最普及的動畫方式呈現。

南方四賤客出線

南方四賤客是國內6、7、8年級耳熟能詳的美國動畫，更重要的是，4個人是一輛車坐人的概念，也是最容易「搭配」的數字，也是4人小組的共識。

韋說，影音動畫一開始就設定60秒內要說完故事，超過一分鐘就會顯得冗長，失去興趣。

素材是影音成敗的核心，韋淳祐說，「誰」在車上格外重要。宣誓與罷團同行的賴清德總統是「男一」不二人選，反罷的人就不是台灣人的進黨團總召柯建銘是「男二」，後排座位的「選角」必需是政黨意識型態較淡、用大數據說話的人，輝達執行長黃仁勳、和碩集團共同創辦人童子賢最有「說服力」。

4年輕人18天內完成作品

韋淳祐說，13日他們將作品交給主席看，朱立倫看了覺得很有趣、很有感，因為朱立倫是電影迷，他完全懂「南方四賤客」的梗，說這是一支國民黨全新的文宣，它一定會引起共鳴。

韋說，他們當初設定的「目標受眾（TA）」是50歲以下的族群，上架後，反應熱烈的竟然有不少是長輩，誇國民黨變了，這點讓他們受寵若驚。

韋淳祐說，其實真正的「靈感」是賴清德政府，過去一年多，他們說了、做了中間選民都看不下去的事，「南方四賤客」反應出奇好，除了有主席的放手與給資源，也要謝賴政府提供素材。

