快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
國民黨昨日發布最新支持「核三延役」公投的CF，風格模仿美國動畫「南方四賤客」，在網上引發網友熱烈迴響。國民黨也自嘲，本支CF絕無文化部補助。圖／截自國民黨CF
國民黨昨日發布最新支持「核三延役」公投的CF，風格模仿美國動畫「南方四賤客」，在網上引發網友熱烈迴響。國民黨也自嘲，本支CF絕無文化部補助。圖／截自國民黨CF

823罷免與核三延役公投下周舉行，國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役「意外爆紅」，這支59秒短影音是由4位年輕人在18天內完成。總PM國民黨新媒體部主任韋淳祐說，百年老店的主席朱立倫只跟他們說了5個字，要他們年輕人放手做，成敗他來扛。

朱立倫給5字訣

是哪5個字？韋淳祐先賣關子說，一切要從726那晚開始。在確定726大罷免是24：0的結果，朱立倫找他到辦公室說，國民黨還有一場硬仗要打，823罷免跟公投要做出跟「反罷3部曲」前2部：翻桌篇跟零日攻擊中篇類似有感染力的文宣。

韋淳祐說，投票或選舉結束，贏的一方都會說「高興一天就好」，但朱立倫連「開心一晚」也沒給，他只說了5個字「時間很重要」，要他抓緊時間。

敲定核三延役公投為主視覺

接獲「時間很重要」的軍令狀，韋跟其他3個年輕人隔天就在小房間開始腦力激盪，4人先將心中的「創意」提出來討論，在經過幾次的「砍掉重練」、「歸零思考」，決定823文宣主打「核三延役」公投，因為反惡罷的概年在726用過，考慮「讀者」可能會疲乏，所以公投為主。

為何決定動畫呈現？韋淳祐說，核能的討論已經太多太多，正反兩方都可以拿出言之成理的論述，用傳統文宣效果不會很好，畢竟人民對核能議題很難完全理解，因此，選擇目前閱讀、閱聽、接收資訊渠道最普及的動畫方式呈現。

南方四賤客出線

南方四賤客是國內6、7、8年級耳熟能詳的美國動畫，更重要的是，4個人是一輛車坐人的概念，也是最容易「搭配」的數字，也是4人小組的共識。

韋說，影音動畫一開始就設定60秒內要說完故事，超過一分鐘就會顯得冗長，失去興趣。

素材是影音成敗的核心，韋淳祐說，「誰」在車上格外重要。宣誓與罷團同行的賴清德總統是「男一」不二人選，反罷的人就不是台灣人的進黨團總召柯建銘是「男二」，後排座位的「選角」必需是政黨意識型態較淡、用大數據說話的人，輝達執行長黃仁勳、和碩集團共同創辦人童子賢最有「說服力」。

4年輕人18天內完成作品

韋淳祐說，13日他們將作品交給主席看，朱立倫看了覺得很有趣、很有感，因為朱立倫是電影迷，他完全懂「南方四賤客」的梗，說這是一支國民黨全新的文宣，它一定會引起共鳴。

韋說，他們當初設定的「目標受眾（TA）」是50歲以下的族群，上架後，反應熱烈的竟然有不少是長輩，誇國民黨變了，這點讓他們受寵若驚。

韋淳祐說，其實真正的「靈感」是賴清德政府，過去一年多，他們說了、做了中間選民都看不下去的事，「南方四賤客」反應出奇好，除了有主席的放手與給資源，也要謝賴政府提供素材。

公投 核電 核三 動畫 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席改選 凌濤：朱團隊824後準交接狀態

抗戰勝利及台灣光復80年 管中閔：執政黨想抹掉的歷史記憶

盧秀燕沒意願選黨主席？洪秀柱：覺得朱立倫也滿可憐的

續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

相關新聞

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

823罷免與核三延役公投下周舉行，國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役「意外爆紅...

賴政府拿「專業」否決公投正當性 無視民意何來民主？

就在核三公投前夕，賴清德總統日前卻躲到民進黨中常會，要求大家投下「不同意」票。他還說，核電安全是科學問題，並非公投能解決。但試問：若公投不能代表民意走向，也對政策絲毫無法撼動，公投的意義何在？過去「以核養綠」公投通過後，對於民意反映出來的選擇，民進黨執政者仍置之不理，台灣的公投早就名存實亡。

民進黨：黃國昌核能態度丕變 犧牲屏東人換政治舞台

民眾黨主席黃國昌批評政府能源政策，並稱民進黨第一個公投題目是核四，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，賴清德總統立場非常一貫且明...

福島核災釀甲狀腺癌？胸腔科醫師嘆情勒 燃煤發電對肺危害更大

8月23日核三重啟公投倒數，反核代表認為，福島核災是警訊，讓不少人罹患甲狀腺癌。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示...

拒絕核三延役 民團呼籲守護永續家園

針對8月23日即將舉行的核三延役公投，台灣基進與民團今天舉行記者會呼籲，核電廠延役將加深核安風險與核廢料難題，台灣應全面...

影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙

針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱痛批這是「假考察，真詐騙」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。