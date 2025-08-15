民進黨：黃國昌核能態度丕變 犧牲屏東人換政治舞台
民眾黨主席黃國昌批評政府能源政策，並稱民進黨第一個公投題目是核四，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，賴清德總統立場非常一貫且明確，核安是科學問題，不是公投能夠解決。黃國昌以政治凌駕科學甚至人民安全之上，一再攻擊抹黑民進黨政府與賴總統，企圖以公投操弄成民粹製造社會對立，令人遺憾。
戴瑋姍指出，賴總統立場始終如一，2018年核四「不同意」、2025年核三仍「不同意」，立場堅定始終以安全為最高原則，反觀黃國昌挺核反核立場前後不一，換了政黨換了腦袋，毫無理由的立場大幅轉變，請問宣布參選新北市長的黃國昌，支持核一、核二、核四電廠嗎？還是未來你會支持核五蓋在新北？請出來說清楚。
戴瑋姍說，民進黨對於核電議題秉持三個原則「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」。程序上「兩個必須」，第一，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。三個原則、兩個必須是政府面對核安的基本態度，而黃國昌在核電議題昨是今非的態度，只是傲慢冷血的投機政客，不顧屏東人的安危，要屏東獨自承擔核安風險，以換取自身政治舞台。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言