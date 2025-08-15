民進黨：黃國昌核能態度丕變 犧牲屏東人換政治舞台

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋姍今天表示，賴清德總統立場非常一貫且明確，核安是科學問題，不是公投能夠解決。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌批評政府能源政策，並稱民進黨第一個公投題目是核四，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，賴清德總統立場非常一貫且明確，核安是科學問題，不是公投能夠解決。黃國昌以政治凌駕科學甚至人民安全之上，一再攻擊抹黑民進黨政府與賴總統，企圖以公投操弄成民粹製造社會對立，令人遺憾。

戴瑋姍指出，賴總統立場始終如一，2018年核四「不同意」、2025年核三仍「不同意」，立場堅定始終以安全為最高原則，反觀黃國昌挺核反核立場前後不一，換了政黨換了腦袋，毫無理由的立場大幅轉變，請問宣布參選新北市長的黃國昌，支持核一、核二、核四電廠嗎？還是未來你會支持核五蓋在新北？請出來說清楚。

戴瑋姍說，民進黨對於核電議題秉持三個原則「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」。程序上「兩個必須」，第一，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。三個原則、兩個必須是政府面對核安的基本態度，而黃國昌在核電議題昨是今非的態度，只是傲慢冷血的投機政客，不顧屏東人的安危，要屏東獨自承擔核安風險，以換取自身政治舞台。

