福島核災釀甲狀腺癌？胸腔科醫師嘆情勒 燃煤發電對肺危害更大
8月23日核三重啟公投倒數，反核代表認為，福島核災是警訊，讓不少人罹患甲狀腺癌。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，當地甲狀腺癌增加源自於篩檢，並非核災直接導致，相較於甲狀腺癌，燃煤發電所釀空汙，可能造成肺癌，是我國更應擔憂的問題。
核三重啟公投說明會中，反方代表學生吳亞昕表示，收到來自福島青年的信，信中提到核災後有300多名年輕人罹患癌症，對福島人來說，核電並不是乾淨便宜。她說，福島有許多人現在必須要持續接受甲狀腺癌檢查，是核災的代價。
蘇一峰解釋，當時福島核電廠事故後，日本做了大規模甲狀腺癌篩檢，甲狀腺癌屬於死亡率低、預後良好的癌症，很多人罹患甲狀腺癌但因沒有篩檢而未被檢出，大規模篩檢讓沒有症狀的個案被發現。
福島災後有300多名年輕人被檢出罹患甲狀腺癌，蘇一峰說，日本政府、世界衛生組織都指出是因為「篩檢」，而非核災，但公投辯論導致誤解，希望矯正錯誤資訊。他也提醒，甲狀腺癌死亡數不多，但肺癌在台灣每年造成一萬人死亡，是甲狀腺癌50倍，呼籲社會要更加重視肺癌防治。
肺癌成因多元，也包含空氣汙染。蘇一峰引用美國《Science》期刊研究，燃煤電廠排放PM2.5比所有來源的PM2.5毒性高，致死率增加2.1倍，燃煤並不該被視為一般空汙，是高危險的汙染源。
蘇一峰感嘆，政客會說「燒乾淨的煤」這種白痴說法，現在又在製造核能、放射線的孔晃，根本是在情緒勒索人民。他呼籲，政府應該審慎面對燃煤使用，降低高傷害的空氣污染。
