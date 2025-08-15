拒絕核三延役 民團呼籲守護永續家園
針對8月23日即將舉行的核三延役公投，台灣基進與民團今天舉行記者會呼籲，核電廠延役將加深核安風險與核廢料難題，台灣應全面走向再生能源與節能轉型，拒絕走回頭路。
台灣基進主席王興煥表示，永續台灣必須建立在環境、社會與經濟三大支柱之上，經濟成長不應以犧牲環境與社會公義為代價。核三廠機組已高齡運轉，且位於地震頻仍的環太平洋火山帶，一旦發生核災，將造成不可逆的土地與生命傷害。
