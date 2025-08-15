快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱（右）等今天舉行記者會，痛批這是「假考察，真詐騙」。記者胡經周／攝影
針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱（右）等今天舉行記者會，痛批這是「假考察，真詐騙」。記者胡經周／攝影

針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱痛批這是「假考察，真詐騙」。

鍾佳濱表示，核三廠除役前，陪同視察的台電人員一定會回答目前運轉安全無虞，這時就一定會被藍白立委擴大解讀「核三廠是安全的」。

鍾佳濱也點名來自屏東的國民黨不分區立委蘇清泉，如果要挑戰選屏東縣長，應該對核三公投表態。

公投 核電 核三

延伸閱讀

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

AI基本法無共識 藍綠為程序吵不休

政院曾說關稅優於日韓 葛如鈞：護國神山赴美 未能換實質讓利

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

相關新聞

核電廠花300億延役「再發電20年」 前核二工程師揭數據：有比這更划算的嗎？

823核三延役公投正反論戰不斷，一名核二廠退休核廢棄物處理工程師王義龍，從事固體、液體、氣體、除污長達30年，近日在網上忍不住發文，科普核廢料存放的疑慮，並指出核二、核三已完成折舊與攤提，僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

處處有玄機！藍營「南方四賤客」宣傳片狂諷賴清德 粉專挖出11大梗

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役，該CF模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」，其中拄拐杖的角色似影射民進黨團總召柯建銘，而講話方式與南方公園角色「阿尼」雷同的開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

民進黨：黃國昌核能態度丕變 犧牲屏東人換政治舞台

民眾黨主席黃國昌批評政府能源政策，並稱民進黨第一個公投題目是核四，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，賴清德總統立場非常一貫且明...

福島核災釀甲狀腺癌？胸腔科醫師嘆情勒 燃煤發電對肺危害更大

8月23日核三重啟公投倒數，反核代表認為，福島核災是警訊，讓不少人罹患甲狀腺癌。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示...

拒絕核三延役 民團呼籲守護永續家園

針對8月23日即將舉行的核三延役公投，台灣基進與民團今天舉行記者會呼籲，核電廠延役將加深核安風險與核廢料難題，台灣應全面...

影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙

針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱痛批這是「假考察，真詐騙」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。