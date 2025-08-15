聽新聞
影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙
針對擔任教育文化委員會召委的國民黨立委葛如鈞安排視察核三廠，民進黨立委鍾佳濱痛批這是「假考察，真詐騙」。
鍾佳濱表示，核三廠除役前，陪同視察的台電人員一定會回答目前運轉安全無虞，這時就一定會被藍白立委擴大解讀「核三廠是安全的」。
鍾佳濱也點名來自屏東的國民黨不分區立委蘇清泉，如果要挑戰選屏東縣長，應該對核三公投表態。
