藍白推核三考察 徐富癸：民意未決呼籲尊重公投

民進黨立委徐富癸、鍾佳濱、伍麗華今天表示，823核三再運轉公投尚未結束，立法院教育及文化委員會安排赴核三廠考察「核能發電廠再繼續運轉之整備情形」，此舉無視民意，呼籲停止倉促行動，尊重公投結果，維護核能安全與地方權益。

徐富癸表示，核三延役已不是單純的能源與科學議題，而是攸關民意與核安的重大決策，在公投結果未出爐前安排考察，是把核安當作政治籌碼，忽視屏東與恆春居民的感受。

徐富癸引用國民黨主席朱立倫2013年與2015年的談話，以及民眾黨主席黃國昌2018年在公投中的立場，當時他們都說2025年的非核家園是一定要做的目標，所以核一、核二、核三廠不能延役，相關政治人物態度轉變，令人質疑。

徐富癸指出，黃國昌更在辯論會上宣稱，用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層，但全世界沒有任何一個國家有實施這樣的技術，如果真的可以實現，請先針對民眾黨執政的新竹市先來做這個事情，或是作為他要參選的新北市市長政見，但他不敢，因為他是「臭俗仔」，請不要讓屏東人承擔核廢料風險。

鍾佳濱表示，屏東的民意很清楚，核三廠是否在屏東重啟運轉是屏東人的事，請藍白立委正視這個事實，藉製造核三員工壓力來宣傳公投，是巧立場景混淆視聽，設計假象炮製民意，無視屏東鄉親的意見。

伍麗華表示，核三考察是「真詐騙、假命題」，不僅缺乏與地方居民的充分溝通，也未顧及長期承受核廢料存放壓力的恆春居民權益，核安議題應尊重民意與族群意見，避免倉促推進。

