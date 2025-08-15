816「反對核三重啟遊行」路線曝光 警公布交管圖

823核三延役公投正反論戰不斷，一名核二廠退休核廢棄物處理工程師王義龍，從事固體、液體、氣體、除污長達30年，近日在網上忍不住發文，科普核廢料存放的疑慮，並指出核二、核三已完成折舊與攤提，僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

2025-08-15 09:27