816「反對核三重啟遊行」路線曝光 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

台灣環境保護聯盟積極宣導反核意識，為了因應823重啟核三公投，將在濟南路舉辦反對核三重啟大遊行，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲用路人提前改道，並配合員警實施交通疏導。

警方指出，8月16日12時至22時，申准舉辦反對核三重啟集會遊行活動，為維護前揭活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，16時30分起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東往西全線車道，管制車輛通行。

警方表示，遊行預計15時出發，路線依序為羅斯福路四段、新生南路三段口東南角（集合後出發），直行羅斯福路三段、二段、一段，直行中山南路東側慢車道，右轉濟南路一段，直行立法院群賢樓前，集會後解散。

警方表示，集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，另外，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

核電廠花300億延役「再發電20年」 前核二工程師揭數據：有比這更划算的嗎？

823核三延役公投正反論戰不斷，一名核二廠退休核廢棄物處理工程師王義龍，從事固體、液體、氣體、除污長達30年，近日在網上忍不住發文，科普核廢料存放的疑慮，並指出核二、核三已完成折舊與攤提，僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

處處有玄機！藍營「南方四賤客」宣傳片狂諷賴清德 粉專挖出11大梗

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役，該CF模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」，其中拄拐杖的角色似影射民進黨團總召柯建銘，而講話方式與南方公園角色「阿尼」雷同的開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

藍白推核三考察 徐富癸：民意未決呼籲尊重公投

民進黨立委徐富癸、鍾佳濱、伍麗華今天表示，823核三再運轉公投尚未結束，立法院教育及文化委員會安排赴核三廠考察「核能發電...

816「反對核三重啟遊行」路線曝光 警公布交管圖

台灣環境保護聯盟積極宣導反核意識，為了因應823重啟核三公投，將在濟南路舉辦反對核三重啟大遊行，轄區中正一警方今天公布交...

仿南方四賤客CF獲熱烈迴響 國民黨諷：無文化部補助

國民黨昨日發布最新支持「核三延役」公投的CF，風格模仿美國動畫「南方四賤客」，在網上引發網友熱烈迴響。國民黨也諷刺，本支...

影／公投大車掃新北出發 黃國昌批評中選會不作為

民眾黨主席黃國昌上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案，他批評中選會消極怠惰不作為，導致非...

