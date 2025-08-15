816「反對核三重啟遊行」路線曝光 警公布交管圖
台灣環境保護聯盟積極宣導反核意識，為了因應823重啟核三公投，將在濟南路舉辦反對核三重啟大遊行，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲用路人提前改道，並配合員警實施交通疏導。
警方指出，8月16日12時至22時，申准舉辦反對核三重啟集會遊行活動，為維護前揭活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，16時30分起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東往西全線車道，管制車輛通行。
警方表示，遊行預計15時出發，路線依序為羅斯福路四段、新生南路三段口東南角（集合後出發），直行羅斯福路三段、二段、一段，直行中山南路東側慢車道，右轉濟南路一段，直行立法院群賢樓前，集會後解散。
警方表示，集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，另外，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。
