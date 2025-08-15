仿南方四賤客CF獲熱烈迴響 國民黨諷：無文化部補助

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨昨日發布最新支持「核三延役」公投的CF，風格模仿美國動畫「南方四賤客」，在網上引發網友熱烈迴響。國民黨也諷刺，本支CF絕無文化部補助。圖／截自國民黨臉書
國民黨此支模仿南方四賤客風格的CF，當中一名拄著拐杖的角色影射民進黨團總召柯建銘，講話方式與南方四賤客角色「阿尼」雷同；另一名開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。情節當中，有一名女性角色指正開車者726開錯路，被當場丟下車，暗諷726罷免無一藍委罷免案通過。

此外，CF中還出現黑色皮衣男表態力挺核能，影射輝達輝達執行長黃仁勳，另一名同樣力挺核電者似影射和碩集團董事長童子賢，兩人投票表示支持核能；疑影射為賴清德的開車者反核，見投票輸了後，說不是票多的贏，當場將二人丟包，開車走人。

CF相關情節均與時事相合，且因以南方四賤客風格演繹，更令網友正面迴響。國民黨還自嘲表示，澄清外界謠言，本次國民黨核三延役CF，絕無文化部補助，絕無抹黑台灣天團，絕無邀請未成年出演。

國民黨指出，相信國家愈亂，讀書愈是有用。相信國家補助應用於真正努力的藝文團體，而非綠營側翼。站著說話，站著做對的事。

