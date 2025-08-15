快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案，他批評中選會消極怠惰不作為，導致非常多的人民不知道8月23日有公投案，正是因為如此台灣民眾黨全黨上下肩負起責任，讓更多的台灣人民知道這場公投案所代表的意義及所造成的影響，在投票日前一個禮拜展開全國車掃，鼓勵大家一起站出來投票。

黃國昌表示，賴清德總統一直說要用更大的民主來化解台灣社會不同的看法，把這個重要的議題交給台灣人民進行公投不就是更好的方式嗎? 還是對賴清德總統而言只想獨斷獨行，只想民進黨說了算、賴清德說了算。

公投 核電 核三

核電廠花300億延役「再發電20年」 前核二工程師揭數據：有比這更划算的嗎？

823核三延役公投正反論戰不斷，一名核二廠退休核廢棄物處理工程師王義龍，從事固體、液體、氣體、除污長達30年，近日在網上忍不住發文，科普核廢料存放的疑慮，並指出核二、核三已完成折舊與攤提，僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

處處有玄機！藍營「南方四賤客」宣傳片狂諷賴清德 粉專挖出11大梗

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役，該CF模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」，其中拄拐杖的角色似影射民進黨團總召柯建銘，而講話方式與南方公園角色「阿尼」雷同的開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

藍白推核三考察 徐富癸：民意未決呼籲尊重公投

民進黨立委徐富癸、鍾佳濱、伍麗華今天表示，823核三再運轉公投尚未結束，立法院教育及文化委員會安排赴核三廠考察「核能發電...

816「反對核三重啟遊行」路線曝光 警公布交管圖

台灣環境保護聯盟積極宣導反核意識，為了因應823重啟核三公投，將在濟南路舉辦反對核三重啟大遊行，轄區中正一警方今天公布交...

仿南方四賤客CF獲熱烈迴響 國民黨諷：無文化部補助

國民黨昨日發布最新支持「核三延役」公投的CF，風格模仿美國動畫「南方四賤客」，在網上引發網友熱烈迴響。國民黨也諷刺，本支...

影／公投大車掃新北出發 黃國昌批評中選會不作為

民眾黨主席黃國昌上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案，他批評中選會消極怠惰不作為，導致非...

