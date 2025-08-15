影／公投大車掃新北出發 黃國昌批評中選會不作為
民眾黨主席黃國昌上午出席「公投大車掃」記者會，為呼籲民眾8月23日出來參與核三公投案，他批評中選會消極怠惰不作為，導致非常多的人民不知道8月23日有公投案，正是因為如此台灣民眾黨全黨上下肩負起責任，讓更多的台灣人民知道這場公投案所代表的意義及所造成的影響，在投票日前一個禮拜展開全國車掃，鼓勵大家一起站出來投票。
黃國昌表示，賴清德總統一直說要用更大的民主來化解台灣社會不同的看法，把這個重要的議題交給台灣人民進行公投不就是更好的方式嗎? 還是對賴清德總統而言只想獨斷獨行，只想民進黨說了算、賴清德說了算。
