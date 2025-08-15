深孔地質處置核廢料被指「蔥爆台北」 黃國昌：這是民粹沒唸書的語言
民眾黨主席黃國昌日前出席核三重啟公投意見發表會，提出可往地表下挖3到5公里深孔地質處置（DBD）處置核廢料，被媒體人指「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」並酸「蔥爆台北」。黃國昌今天回應，這是民粹完全沒有唸書的語言，繼續散播下去，對台灣一點幫助也沒有。
黃國昌說，歐洲國家過去針對DBD技術、核廢料最終處置場等都有非常多研究，說什麼要挖一座玉山這種完全沒有科學精神科學實證、民粹式的語言來煽動，這跟過去民進黨說「難不成核廢料要放你家」這種言論水準其實差不多。
黃國昌表示，他要正告民主進步黨，面對能源政策要務實理性科學，才是解決這個問題正確的態度，繼續散播恐懼、散播仇恨，用沒有科學實證的民粹語言躲避自己錯誤能源政策，不是一個負責任的政府該有的態度。
