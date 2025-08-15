被指核能態度大轉 黃國昌：重要議題要由台灣人民作主

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台灣民眾黨主席、立委黃國昌今天展開公投大車掃。記者葉德正／攝影
民眾黨今天從新北市議會前出發，展開「公投大車掃」。民眾黨主席黃國昌今天被問到對核能態度與2018年不同時表示，政治人物面對民意都須學會謙卑，當台灣面臨淨零碳排國際趨勢與AI產業發展需求，還有民進黨錯誤能源政策讓台灣人民付出慘痛代價，已沒時間再蹉跎，不該「故步自封、抱殘守缺」，把重要議題再次交給台灣人民決定。

黃國昌說，非常多反核朋友提出意見他們都虛心聆聽，也相信都是為了台灣、為這塊土地好，他們也未對反核朋友惡言相向。

黃國昌強調，任何政治人物在民意前都須學會謙卑，虛心地聆聽人民意志，特別當台灣面臨到淨零碳排國際趨勢，面臨AI產業發展需求，看到了民進黨過去錯誤能源政策讓台灣人民付出慘痛的代價，我們已經沒有時間再蹉跎。

黃國昌說，我們更不應該故步自封、抱殘守缺，把重要議題再次的交給台灣人民決定，讓賴清德政府能聽得進民意，讓重要政策議題由台灣人民來作主，不是由民進黨做主，更不是賴清德說了算，這應是全體台灣人民最大公約數。

黃國昌說，在823公投以前他們會不厭其煩跟所有關心這個議題的台灣人民報告，為什麼台灣不能完全依靠民進黨錯誤能源政策，應虛心地聆聽包括國際友人包括美國等提出的勸告，他們追求的不是任何個人或政黨利益，而是台灣整體國家利益。

黃國昌也在致詞時指出，他非常遺憾中選會至今消極怠惰不作為，導致有非常多民眾不知道823公投，民眾黨全黨上下將肩負起責任，展開全國大車掃，從新北開始，要讓更多的台灣人民知道這個重要的公投案所代表的意義，以及它所會造成的影響。

對賴清德總統提到核三延役不能透過公投決定，黃國昌直言，當初民進黨推出的公投議題就是核四公投，對民進黨而言大概只有「當我掌權的時候不准公投」，呼籲全國人民用選票告訴民進黨政府、告訴賴清德多數的民意是什麼，讓民進黨學會對民意謙卑，讓民進黨知道人民才是這個國家的主人。

公投 核電 核三

