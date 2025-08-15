核電廠花300億延役「再發電20年」 前核二工程師揭數據：有比這更划算的嗎？

823核三延役公投正反論戰不斷，一名核二廠退休核廢棄物處理工程師王義龍，從事固體、液體、氣體、除污長達30年，近日在網上忍不住發文，科普核廢料存放的疑慮，並指出核二、核三已完成折舊與攤提，僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

王義龍表示，外界常提到的低階核廢料，其實只是過濾樹脂、防護衣物、塑膠袋、廢鐵、水泥砂石等物品，經處理固化裝桶後，會以約每5.27年降低一半放射性（主要為活化產物鈷60）的速率自然衰減，廢料桶只是靜靜放在幾個足球場大小的壕溝裡，又不會出來害人，也不影響環境，二、三百年後就衰減到如陽明山地熱谷泥土般的低天然放射性。

他回顧，台灣六、七十年代環保意識不強，低階核廢料產量較大；但八十年代後，隨環保觀念抬頭，加上焚化爐及超高壓壓縮機等減容中心啟用，每年產生的低階核廢料桶已不到早期三分之一。

針對放射性更高的核用過燃料捧，王義龍解釋，可暫存於不到一個足球場大小的中期貯存場（核一已蓋好，不到一個足球場大小），「若哪天石化原料用光，核融合還不成氣候，大家可能搶著要，因為裡面潛藏著巨大能量，90％的鈾238可持續轉換為鈽239，足夠人類發電數百年。」

他更以蘭嶼為例反問：「蘭嶼貯存了近十萬桶低階核廢料，當地建設與觀光是不是愈來愈發達？便利商店是不是愈開愈多？還是在地人都生病了，變成沒人敢去的鬼島？」並質疑，「核能發電四十幾年了，我們享受幾十年低電價與經濟成長，有誰因此死掉或生病？」

王義龍表示，目前全球已有約150座乾式中期貯存場，法國也掌握快滋生式反應爐的提煉技術，只是受限處理成本與核擴散風險而暫不普及。他認為不須著急，燃料棒安安靜靜放著不會咬人，等科技進步、成本降低，再用第四代熔鹽反應爐像焚化爐一樣發電兼減容，把高階核廢料體積減到幾十分之一的灰渣，不是更符合期待嗎？

至於最終處置，他指出芬蘭的安克羅深層地質處置場已啟用，台灣也有金馬離島與東部花崗岩層可供選址，「所有問題技術上都能克服，怕的是政治牽扯不清。」

最後，王義龍直言，核二、核三已完成折舊與攤提，現只需約300億元延役費用，就能再發電至少20年，全天候運轉、總發電量增加12％，不製造空污，一次加燃料可運轉18個月，減少船運污染，每度電約1.5元，還包含延役費用與後端處理費用，「試問，還有比這更划算的嗎？」

