處處有玄機！藍營「南方四賤客」宣傳片狂諷賴清德 粉專挖出11大梗

國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」（South Park）的宣傳片挺核三延役，其中拄拐杖的角色似影射民進黨團總召柯建銘，而講話方式與南方公園角色「阿尼」雷同的開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

臉書粉專「政客爽」昨(14)日PO文點出該宣傳影片中的11大梗，包括開車者「萊爾校長」音似英文「liar（說謊者）」，諧音恰巧就是「lie(賴清德)」，而天上飛的是青鳥。

在被指出「開錯726公路諷刺大罷免大失敗」時，萊爾校長說：「你們智商不足」，反諷青鳥罷團批選民智商低。而在車上有乘客反對賴清德，就被司法抓走，反諷賴清德執政查水表、司法迫害。

原型疑似是柯建銘的拄拐杖禿頭男，因其最大特色是講話口齒不清，事實上，現實中也沒人聽得懂他講的話。而穿皮衣的是黃仁勳、戴眼鏡的疑是童子賢，兩人皆因力挺核能被趕下車。

諷刺的是，在影片中，最後被換上車的人，手上兩手拿著雅詩蘭黛粉底液，則疑是影射王義川、穿「納x鷹」的紙紮人、閩南狼，及綠友友。而最後含糊不清的鬼叫，疑似是「怎麼樣怎麼樣，大罷免大失敗。」

在萊爾校長霸道說出：「不是表決多數贏就可以」、「大家贊成嗎？」，則是還原了賴清德「團結十講」的用詞及頻繁問聽眾的語句。

