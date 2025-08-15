核三公投發表會壓軸 在野聲援童子賢

核三重啟公投八月廿三日投票，最後一場意見發表會今天登場，正反方代表分別為和碩集團董事長童子賢、民進黨立委莊瑞雄。民眾黨秘書長周榆修將率隊為童子賢加油打氣，國民黨也推出宣傳片全力催票。行政院昨天重申，安全是台灣社會最大共識，「安全是科學問題，不能被公投」。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌昨晚則是到高雄進行「同意核三公投」宣講，喊話支持者投下同意票。國民黨還發布全新ＣＦ宣傳片催票，模仿美國動畫「南方四賤客」風格，其中一名拄著拐杖的角色，疑似影射民進黨立法院黨團總召柯建銘，另外一名開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

朱立倫表示，一定要在八二三反惡罷，共同阻擋賴總統的獨裁，同時由全國民眾投下公投同意票，讓賴總統知道真正的民意是什麼？不是任何事情都是賴總統說了算，應該是「票多的說了算、公投民眾說了算」。

行政院發言人李慧芝說，賴總統及閣揆卓榮泰一再強調核電廠能否重啟有「兩個必須」。首先是須有明確子法，核安會八月一日預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修正草案，九月卅日預告期滿前將廣徵各界意見，台電再依相關辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟安全條件、期程及成本。

