影／朱立倫、黃國昌雙主席合體 呼籲高雄人站出來支持核三延役

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市黨部參與「823公投重啟核三政策說明會南部場」宣講，參與者高舉支持核三延役海報。記者劉學聖／攝影
國民黨高市黨部參與「823公投重啟核三政策說明會南部場」宣講，參與者高舉支持核三延役海報。記者劉學聖／攝影

國民黨今晚在高雄市黨部舉辦重啟核三公投說明會，國民黨主席朱立倫民眾黨主席黃國昌合體宣講，口徑一致砲轟賴清德總統今天所提核三延役是安全問題，不能拿來公民投票這個說法。黃國昌說，民進黨推動核四公投起家，現在又改口「核電問題不能公投」，是「綠能你不能」的雙標作法，朱立倫則批評賴是獨裁者。

823核三延役公投即將登場，高雄藍白支持者今晚聚集國民黨高市黨部參與「823公投重啟核三政策說明會」南部場宣講，國民黨黨部主委柯志恩與民眾黨黨部主委劉家榮出席，兩黨黨主席也先後登台宣講。

民眾黨主席黃國昌先說明今年5月與國民黨聯手修核管法的過程，並表明推動核三延役公投是不得已的做法。黃指出，賴清德今天在民進黨中常會後說，核三要不要延役牽涉安全問題，安全問題不能拿來公民投票，「我聽了真的嚇傻，因為當初民進黨是推動公投民主起家，第一個題目就是核四」。

黃國昌說，過去在野時、還沒背棄理想的民進黨告訴台灣人民，要不要建核四是重大公共政策，要交由台灣人民決定，今天民進黨手上拿到權力卻要把人民的嘴巴封起來， 民進黨說了算，台灣人民憑什麼公投；民進黨的核四可以公投，現在攸關台灣能源轉型的核三延役人民卻不能公投，再次展現「綠能你不能」的雙標。

朱立倫指出，下周六8月23日是非常重要的一天，牽涉台灣經濟，牽涉有沒有電及電價高低，是大家必須共同決定的未來，對高雄人還有汙染問題。大家都很清楚，核四是科學議題，核電是在安全前提下延役，所以不要用這個角度來欺騙人民，726之後賴清德說，不是票多的贏，現在又說不是公投可以決定，這就是獨裁者。

宣講結束後，朱立倫與黃國昌同台牽手高喊「核三延役，經濟更有利」、 「核三投同意，經濟有戰力」等口號。

823核三延役公投即將登場，高雄藍白支持者今晚聚集國民黨高市黨部參與「823公投重啟核三政策說明會南部場宣講」。記者劉學聖／攝影
823核三延役公投即將登場，高雄藍白支持者今晚聚集國民黨高市黨部參與「823公投重啟核三政策說明會南部場宣講」。記者劉學聖／攝影
823核三延役公投即將登場，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）同台宣講，呼籲大家支持核三重啟延役。記者劉學聖／攝影
823核三延役公投即將登場，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）同台宣講，呼籲大家支持核三重啟延役。記者劉學聖／攝影

