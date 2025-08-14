影／朱立倫黃國昌高雄同台宣講 呼籲823公投核三重啟
國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今天晚上到高雄市黨部進行「同意核三公投」宣講，兩人喊話支持者投下同意票。國民黨主席朱立倫強調，對於核能，全世界的趨勢都認為需要延役，根據民意調查也顯示，大多數民眾支持延役。民眾黨主席黃國昌則是認為民進黨不願面對台灣能源不具韌性、「不用核電廠才是台灣最大的國安破口」。
身兼民進黨主席的總統賴清德13日則在中常會強調，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三。
朱立倫與黃國昌兩人難得在高雄同台，除了呼籲大家823前往投下核三公投同意票外，也帶領帶大家一起呼口號核三投同意電價更美麗。
