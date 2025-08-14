核三重啟公投發表會壓軸場　8月15日童子賢對決莊瑞雄

核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會今天表示，最後一場公投意見發表會將在明天晚間7時登場，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。轉播電視台為華視，華視YouTube也會有直播。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

中選會指出，核三重啟公投第5場意見發表會將於15日晚間7時在華視登場，包括有線電視第12台、MOD第12台、數位無線電視台第19台將轉播，華視新聞網YouTube也會直播（連結：www.youtube.com/live/Ufja8KVrk1s）。

中選會說明，本場由中選會委員游清鑫擔任主持人，正反方代表分別為童子賢與莊瑞雄。

根據中選會規劃，電視發表會預計進行55分鐘，首先由主持人開場，以5分鐘說明進行程序；隨後正、反雙方代表人意見發表時間各為24分鐘，分2輪進行，每輪12分鐘；最後主持人結語2分鐘。

