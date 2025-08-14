郭智輝「睦鄰費」爆爭議 屏東副縣長：多了解、體會恆春居民
經濟部長郭智輝日前回應逾7成恆春四鄉鎮居民支持核三延役，稱「敦親睦鄰費拿掉，看要不要支持？」被質疑失言。屏東縣副縣長黃國榮今表示，郭部長如果多了解，才能體會恆春在地與核三廠這段時間的相處。
敦親睦鄰費引爭議，郭智輝昨說，他從社會科學角度出發，拿掉應變數、意即無補助，是否仍獲7成支持，並稱他只是提出這樣的討論方向。
屏東縣獲選為幸福智慧城市，黃國榮代表縣長周春米出席頒獎典禮，被問及郭智輝不認為先前的說法失言一事看法，黃表示，先前縣長周春米在臉書都有寫得非常清楚，針對郭部長這樣的發言，縣府感到遺憾。
黃國榮說，恆春在承受40多年核三廠為鄰的狀況下，敦親睦鄰經費有其支出的規範、及支出目的與設置的緣由，這些還是要部長多了解，如果多了解，才能體會恆春在地的居民，與核三廠這段時間的相處，這是縣府的立場。
