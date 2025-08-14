賴總統喊核三重啟公投「不同意」 政院呼應：安全不能公投
核三重啟公投將於8月23日登場，藍綠黨主席昨天都下動員令，呼籲支持者出來投票。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決，呼籲大家投下不同意票；行政院今天重申，安全是台灣社會最大共識，也是科學問題，「安全不能被公投」。
行政院發言人李慧芝表示，賴總統及行政院長卓榮泰一再強調核電廠能否重啟有「2個必須」。首先是須有明確子法，核安會已於8月1日預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修正草案，9月30日預告期滿前將廣徵各界意見，台電再依相關辦法進行自主安全檢查，評估有沒有重啟安全條件，以及期程和成本。
李慧芝說，政府對於核電有一貫立場，包括核安無虞、核廢料有解決及社會共識等「3個原則」，才能負責任面對核電問題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不能被公投；賴總統也強調，在還沒經過安全檢驗程序、未讓人民充分了解跟成本之前，就來進行核三重啟公投，無法確認人民願意承擔多少風險。
823重啟核三公投併第二波罷免
懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
