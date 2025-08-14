快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票。圖／聯合報系資料照
第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票。圖／聯合報系資料照

第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會主委李進勇今提醒勿在公投宣傳夾帶選罷事項宣傳。中選會稍早補充3項注意事項，其中依公投法第22條規定，著具有公民投票相關文字、符號或圖像貼紙、服飾等、干擾他人，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

中選會表示，罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳活動，或是藉由公投民調、公投宣傳挾帶罷免宣傳活動。即罷免投票日當天，依法仍禁止各式競助選活動，此為公職選罷法第56條明定。

中選會指出，公投法部分，對於公投宣傳雖予以寬解，即沒有像是公職選罷法第56條的明確規制與限制，但公投與罷免併同辦理時，則投票日當天仍不得藉由公投民調或公投宣傳挾帶罷免宣傳活動，則屬公職選罷法與公投法競合適用。

中選會表示，另依公投法第22條規定，「在公民投票案投票所或開票所」有下列情事之一者，主任管理員應會同主任監察員令其退出，包括穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止。違者依公投法第43條規定，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

公投 核能 核電 中選會

延伸閱讀

中國律師在台要擔任訴訟代理人 台中地院發聲了：審判長當庭未准

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

相關新聞

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役 朱立倫：要讓賴清德知道真民意

國民黨今舉辦記者會，公布支持823「核三延役」公投的全新CF，國民黨主席朱立倫表示，要讓賴清德總統知道真正的民意是什麼，...

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會主委李進勇今提醒勿在公投宣傳夾帶選罷事項宣傳。中選會稍早補充3...

影／朱立倫籲823公投支持核三延役 守護能源穩定

國民黨黨主席朱立倫，上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張...

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教...

核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要

核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體...

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

823將舉辦「核三延役」公投，同時有七個選區還有藍委罷免案。中選會主委李進勇今赴立法院司法及法制委員會備詢，表示公民投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。