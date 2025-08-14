公投前急於表態 賴總統不尊重直接民權？

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】總統賴清德13日於民進黨中常會宣示，他個人在23日的「重啟核三」公投將會投下「不同意票」。但公投作為人民直接參政權利，政府在人民投票公投結果確定前，應該給予尊重。倘若表達任何意見，企圖影響投票，而結果若與政府預期相反，豈非再次斲傷政府威信？如今賴總統的民調已然崩跌，若公投不符「賴」意，岌岌可危的聲望恐將再次受到重創。

發言斲傷公投效力

賴清德13日在中常會中強硬表態，23日的公投將會投下「不同意票」。也許作為一黨主席可如此發言，但總統的高度照理應超越一切，而公投乃《憲法》明文保障的直接民權，代表民眾要針對重大政策進行抉擇，若總統貿然表達立場，但公投結果與總統的期待相反，豈不尷尬？

另外，公投是人民對政策的表態，但經濟部官員近日卻說，我國重啟核電程序上有「兩個必須」，包括核安會制定《安全審查程序辦法》與台電進行自主安全檢查，似乎暗示公投過關核三也不一定能重啟，如此恐讓公投的效力受到不小質疑，《憲法》與政府的公信力也會大打折扣，人民會覺得「那幹嘛要勞師動眾耗財辦理公投？」

超前部署後續施政

根據《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》等民調，賴總統的滿意度在大罷免後，都有不小的下跌趨勢。賴主席曾在大罷免前表態支持罷免，結果一席都沒有罷成功；如今卻又在23日的公投前宣示「不同意」，原本希望號召綠營選民團結的努力，卻變成一再的施政打臉，接踵而來的負面效應恐更強烈。

面對23日比7月更困難的罷免戰，加上近來無論是政務官、黨籍不分區立委失言頻傳，執政團隊對於普發現金態度曖昧不明，都在在顯示賴政府團隊無論是人事，還有施政模式，都有大幅調整的必要。

與其搶著表態公投怎麼投，賴總統不如在最近這段時間，想想未來內閣如何改組、如何說服朝野一起合作，並適度釋出善意給在野黨。

危機也是轉機

前總統蔡英文的民調也曾跌落谷底，但後來還順利連任，滿意度甚至超過7成。面對如今的施政困境，握有大量行政資源的賴政府若能及時調整、回應人民需求，說不定能突破朝小野大的困境，不只有利自己的施政，還能獲得更多民眾的信任。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦