快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

公投前急於表態 賴總統不尊重直接民權？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】總統賴清德13日於民進黨中常會宣示，他個人在23日的「重啟核三」公投將會投下「不同意票」。但公投作為人民直接參政權利，政府在人民投票公投結果確定前，應該給予尊重。倘若表達任何意見，企圖影響投票，而結果若與政府預期相反，豈非再次斲傷政府威信？如今賴總統的民調已然崩跌，若公投不符「賴」意，岌岌可危的聲望恐將再次受到重創。

發言斲傷公投效力

賴清德13日在中常會中強硬表態，23日的公投將會投下「不同意票」。也許作為一黨主席可如此發言，但總統的高度照理應超越一切，而公投乃《憲法》明文保障的直接民權，代表民眾要針對重大政策進行抉擇，若總統貿然表達立場，但公投結果與總統的期待相反，豈不尷尬？

另外，公投是人民對政策的表態，但經濟部官員近日卻說，我國重啟核電程序上有「兩個必須」，包括核安會制定《安全審查程序辦法》與台電進行自主安全檢查，似乎暗示公投過關核三也不一定能重啟，如此恐讓公投的效力受到不小質疑，《憲法》與政府的公信力也會大打折扣，人民會覺得「那幹嘛要勞師動眾耗財辦理公投？」

超前部署後續施政

根據《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》等民調，賴總統的滿意度在大罷免後，都有不小的下跌趨勢。賴主席曾在大罷免前表態支持罷免，結果一席都沒有罷成功；如今卻又在23日的公投前宣示「不同意」，原本希望號召綠營選民團結的努力，卻變成一再的施政打臉，接踵而來的負面效應恐更強烈。

面對23日比7月更困難的罷免戰，加上近來無論是政務官、黨籍不分區立委失言頻傳，執政團隊對於普發現金態度曖昧不明，都在在顯示賴政府團隊無論是人事，還有施政模式，都有大幅調整的必要。

與其搶著表態公投怎麼投，賴總統不如在最近這段時間，想想未來內閣如何改組、如何說服朝野一起合作，並適度釋出善意給在野黨。

危機也是轉機

前總統蔡英文的民調也曾跌落谷底，但後來還順利連任，滿意度甚至超過7成。面對如今的施政困境，握有大量行政資源的賴政府若能及時調整、回應人民需求，說不定能突破朝小野大的困境，不只有利自己的施政，還能獲得更多民眾的信任。

【更多精采內容，詳見

公投 核能 核電 賴清德

延伸閱讀

影／朱立倫籲823公投支持核三延役 守護能源穩定

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

核三重啟 總統表態不同意

相關新聞

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役 朱立倫：要讓賴清德知道真民意

國民黨今舉辦記者會，公布支持823「核三延役」公投的全新CF，國民黨主席朱立倫表示，要讓賴清德總統知道真正的民意是什麼，...

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會主委李進勇今提醒勿在公投宣傳夾帶選罷事項宣傳。中選會稍早補充3...

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

823將舉辦「核三延役」公投，同時有七個選區還有藍委罷免案。中選會主委李進勇今赴立法院司法及法制委員會備詢，表示公民投票...

影／朱立倫籲823公投支持核三延役 守護能源穩定

國民黨黨主席朱立倫，上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張...

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教...

核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要

核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。