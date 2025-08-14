「南方四賤客」宣傳片挺核三延役 朱立倫：要讓賴清德知道真民意

國民黨今舉辦記者會，公布支持823「核三延役」公投的全新CF，國民黨主席朱立倫表示，要讓賴清德總統知道真正的民意是什麼，不是任何事情是賴清德說了算。

國民黨今舉行「拒絕電價暴衝路，反對LIE功德園——同意核三公投CF發布」記者會，發布全新CF。該CF模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格，其中一名拄著拐杖的角色似影射民進黨團總召柯建銘，講話方式與南方公園角色「阿尼」雷同；開車者則影射身兼民進黨主席的賴清德總統。

朱立倫表示，距離823核三延役公投剩最後的10天，這是守護台灣民主的關鍵時刻，也是守護台灣經濟、台灣國家安全的關鍵時刻。對於核能，世界的趨勢都是認為需要延役，所有民意調查也顯示絕大多數的民眾支持核電延役，但是民進黨完全不理這事實，必須要請所有的民眾站出來，在8月23日大家投下支持核電延役的公投票。

朱立倫說，從今天開始，不但推出了新的CF，接下來要舉行各地的宣講活動，也希望國民黨黨公職同志、好朋友，大家全力以赴。823核三延役是全國性公投，只要是18歲以上的民眾都可以站出來投下同意票。這是非常重要的公投，希望讓核三延役，確保台灣穩定的能源供應，不要再亂漲電價，不要再不斷補貼台電，貼補這些「綠友友」，更重要的是維護國家安全，符合全世界重要趨勢。

朱立倫指出，這次的CF完全是年輕朋友的創意，大家很有決心共同推動。今晚會在高雄，和民眾黨主席黃國昌一起宣講，周日於雲林有宣講會；下周一在台北，他和黃國昌一起推動核三延役公投的宣講活動。最後的這段期間，黨中央跟各地方舉辦各地宣講活動，也透過CF，一起團結努力，把大家的共同意志推出來。

朱立倫強調，昨日賴清德又創造新名詞，賴清德前段時間說「台灣不是票多的贏」，這是賴清德心中的民主；賴清德說，安全不是公投可以決定的。意思是賴總統是個獨裁者。所以一定要在823反惡罷，共同阻擋賴清德的獨裁，同時全國的民眾投下公投，讓賴清德知道真正的民意是什麼，不是任何事情是賴清德說了算，是票多的說了算，是公投民眾說了算。

國民黨發言人康晉瑜表示，7月26日之後罷團竟然公然指責選民智商低、智商不足，請問賴清德於罷免期間與罷團同行，莫非到823的期間，賴清德仍無心國政、持續與民意對撞嗎？全國高達七成民意支持核三延役，難道賴清德還是沒有聽進民意，仍要專權、獨裁，要實行個人的私心、反對核能延役嗎？

青年團副總團長郭又睿分享，最近參與的宣講活動中發現，很多年輕人是支持核三延役的，支持台灣有更穩健的能源政策與用電選擇。繼續補貼台電1千億元，根本是債留子孫，也讓台灣的電價愈來愈貴，錯誤的能源政策與綠電政策讓弊案叢生，滿山滿谷的光電板更讓人無法接受。

