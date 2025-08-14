影／朱立倫籲823公投支持核三延役 守護能源穩定

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（中）上午在中央黨部舉行記者會，朱立倫呼籲823投下支持核電延役的公投票。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫，上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張票守護台灣能源穩定；一張票制衡民進黨的傲慢。

朱立倫表示，823是守護台灣民主的關鍵時刻；也是守護台灣經濟、國家安全的時刻。朱立倫指，全世界的趨勢，對於核能都需要要延役；民意調查也是絕大多數的民眾同意支持核電延役。但民進黨完全不理會這個事實。必須要所有的民眾站出來．在8月23號出來投下支持核電延役的公投票。

朱立倫強調，讓核三延役確保台灣穩定的能源供應，不要亂漲電價、不用斷的補貼台電，去貼補「綠友友」們。更重要的是維護國家的安全，符合全世界重要趨勢。

國民黨黨主席朱立倫（前中），上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張票守護台灣能源穩定；一張票制衡民進黨的傲慢。記者黃義書／攝影
相關新聞

「南方四賤客」宣傳片挺核三延役 朱立倫：要讓賴清德知道真民意

國民黨今舉辦記者會，公布支持823「核三延役」公投的全新CF，國民黨主席朱立倫表示，要讓賴清德總統知道真正的民意是什麼，...

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

第二波立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會主委李進勇今提醒勿在公投宣傳夾帶選罷事項宣傳。中選會稍早補充3...

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教...

核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要

核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體...

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

823將舉辦「核三延役」公投，同時有七個選區還有藍委罷免案。中選會主委李進勇今赴立法院司法及法制委員會備詢，表示公民投票...

