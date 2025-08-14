影／朱立倫籲823公投支持核三延役 守護能源穩定

國民黨黨主席朱立倫，上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張票守護台灣能源穩定；一張票制衡民進黨的傲慢。

朱立倫表示，823是守護台灣民主的關鍵時刻；也是守護台灣經濟、國家安全的時刻。朱立倫指，全世界的趨勢，對於核能都需要要延役；民意調查也是絕大多數的民眾同意支持核電延役。但民進黨完全不理會這個事實。必須要所有的民眾站出來．在8月23號出來投下支持核電延役的公投票。

朱立倫強調，讓核三延役確保台灣穩定的能源供應，不要亂漲電價、不用斷的補貼台電，去貼補「綠友友」們。更重要的是維護國家的安全，符合全世界重要趨勢。 國民黨黨主席朱立倫（前中），上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」記者會，呼籲用一張票守護台灣能源穩定；一張票制衡民進黨的傲慢。記者黃義書／攝影

