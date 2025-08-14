快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，經濟部長不該貼民眾標籤。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，經濟部長不該貼民眾標籤。記者葉德正／攝影

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚大會受訪表示，身為經濟部長面對核能問題，與國家政策方向，要用事實、專業來說服民眾，而不是要用貼標籤或對立方式，傷害人民的情感。

郭智輝日前在立院接受質詢核三延役時，竟脫口「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊。」被質疑失言，連屏東縣長周春米也透過臉書表示「郭智輝部長，你錯了」。

公投 核能 核電

延伸閱讀

關稅公布當天辦「當我們快樂在一起」福容宴 侯漢廷批郭智輝應下台

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

相關新聞

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

823將舉辦「核三延役」公投，同時有七個選區還有藍委罷免案。中選會主委李進勇今赴立法院司法及法制委員會備詢，表示公民投票...

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教...

核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要

核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體...

郭智輝「睦鄰費」惹議 圖解核三回饋金 地方建設、發津貼靠它

重啟核三公投在即，經濟部長郭智輝日前在立法院答詢被問及當地居民多同意核三延役時稱「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」藍白13日譴責郭要求他道歉下台，綠營批評聲浪也四起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，郭智輝不夠有同理心，綠委王世堅更批郭「很可惡、死性不改」。

不想延役核三就威脅撤睦鄰費？國民黨批土匪政府

核三重啟公投23日投票，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達 70%。經濟部長郭智輝卻...

賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

賴清德總統表態將對823重啟核三公投投下不同意票。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，賴總統與7成民意對撞；民進黨「迷信棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。