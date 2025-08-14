郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感
核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚大會受訪表示，身為經濟部長面對核能問題，與國家政策方向，要用事實、專業來說服民眾，而不是要用貼標籤或對立方式，傷害人民的情感。
郭智輝日前在立院接受質詢核三延役時，竟脫口「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊。」被質疑失言，連屏東縣長周春米也透過臉書表示「郭智輝部長，你錯了」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言