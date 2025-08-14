郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

核三延役公投即將舉行，經濟部長郭智輝的「敦親睦鄰費」一說被認為失言，他自己卻不認為是失言。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚大會受訪表示，身為經濟部長面對核能問題，與國家政策方向，要用事實、專業來說服民眾，而不是要用貼標籤或對立方式，傷害人民的情感。

郭智輝日前在立院接受質詢核三延役時，竟脫口「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊。」被質疑失言，連屏東縣長周春米也透過臉書表示「郭智輝部長，你錯了」。

