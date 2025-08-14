核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要
核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚活動受訪表示，這不單是專業科學評估，民意取向也非常、非常重要。
侯友宜說，他在兩年多前就講過「以核減煤」，在安全前提底下能夠延役，讓我們不缺電，基載電力更穩定 、電價更便宜。
侯友宜說，總統所說的，其實不單是一個專業科學評估，「民意的取向」也是非常、非常的重要，才是最佳的選擇方式。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
