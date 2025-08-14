快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚活動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚活動。記者葉德正／攝影

核三重啟公投即將登場，民進黨主席、賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決。新北市長侯友宜今天出席績優宗教團體表揚活動受訪表示，這不單是專業科學評估，民意取向也非常、非常重要。

侯友宜說，他在兩年多前就講過「以核減煤」，在安全前提底下能夠延役，讓我們不缺電，基載電力更穩定 、電價更便宜。

侯友宜說，總統所說的，其實不單是一個專業科學評估，「民意的取向」也是非常、非常的重要，才是最佳的選擇方式。

公投 核能 核電 侯友宜 賴清德

核安非公投能解決？ 侯友宜：民意也非常、非常重要

