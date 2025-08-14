823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

823將舉辦「核三延役」公投，同時有七個選區還有藍委罷免案。中選會主委李進勇今赴立法院司法及法制委員會備詢，表示公民投票雖然是在投票日，但並沒有禁止宣傳相關規定，特別提醒勿在公投宣傳當中，夾帶選罷事項的宣傳，避免觸犯規定。

李進勇說，823是公投日，關於公投相關規定跟一般選罷法還是有若干不同，公民投票雖然是在投票日，但並沒有禁止宣傳相關規定；因為823還有七個罷免案，所以公投跟罷免之間有些規定（不同），當然會區隔。要特別提醒，不要在公投宣傳當中，夾帶選罷事項的宣傳，避免觸犯規定。

有媒體問到，賴清德總統說安全不能用公投決定，核能延役是否能以公投決定？李進勇表示，依法辦理各項選務，823公投案是立法院交下來的案子，依法受理，依法辦理選務。選務機關把選務辦好，其他的不方便置喙。

昨日民眾黨主席黃國昌出席核三延役公投意見發表，原預訂先接受媒體訪問，改成辯論後再行訪問，傳中選會介入。李進勇解釋，這是誤會，這是誤會，已經說明，這是完全誤會，因為那個地方是電視台，無權也沒必要做種種限制，這是誤會一場。

商品推薦