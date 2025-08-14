不想延役核三就威脅撤睦鄰費？國民黨批土匪政府

核三重啟公投23日投票，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達 70%。經濟部長郭智輝卻回應「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持」引發熱議。國民黨批評，補助不是賴清德、卓榮泰想給就給、想卡就卡的政治籌碼，郭智輝的發言，不僅不近人情，更是對恆春鄉親長年付出的羞辱。

國民黨指出，恆春半島居民40年來與核三廠共存，敦親睦鄰經費是電力設施周邊的合理回饋，鄉親要的是安全、安心，不是讓中央官員冷嘲熱諷、胡言亂語。「敦親睦鄰」補償，自民國80年法制化起，就有明確作業要點，由經濟部依法辦理。補償用途也有規範，包括學生獎助學金、急難救助、低收入戶補貼等，直接關係到當地民生與弱勢支持。

國民黨批評，補助不是賴清德、卓榮泰想給就給、想卡就卡的政治籌碼，郭智輝的發言不僅是不近人情，更是對恆春鄉親長年付出的羞辱。賴清德、卓榮泰難道是土匪政府？ 用切斷補償來威脅人民，這是踐踏民意的惡行。

國民黨表示，民進黨不要再用錯誤能源政策綁架台灣的未來，穩定供電是政府的天職，安全與經濟並行才是對人民真正的交代，呼籲全民在823對核電延役公投投下同意票。

