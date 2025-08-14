賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長凌濤。圖／國民黨提供
國政基金會副執行長凌濤。圖／國民黨提供

賴清德總統表態將對823重啟核三公投投下不同意票。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，賴總統與7成民意對撞；民進黨「迷信棄核能」，集體成邪教化青鳥台派。

凌濤指出，台灣能源是國安危機，牽涉民眾關心的健康、電價，也是多國兵推重要的策略缺口，華府智庫CSIS更在兵推報告中直指能源是台灣韌性最脆弱的一環，並建議台灣延長既有的核能發電站。

凌濤說，當外國友人擔憂台灣的能源安全時，賴總統在中常會竟然陳舊思維重提，大喊「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」。一來核三過去運作無虞，二來社會就是在凝聚共識，賴清德根本就是拿著過時的說帖，迴避身為總統的責任。

凌濤批評，聽君一席話，就是一席話，沒有任何戰略思考、總統大政格局。民進黨發言人稱，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱、自打臉，「講的不就是棄核能的邪教化青鳥台派嗎？」

凌濤反問，如果賴清德真的尊重社會共識，那經濟部長郭智輝嗆災民、衛福部次長林靜儀丟下本業跑去大罷免、政委林明昕放鳥韓國會議，還瞎扯藍白砍預算，低估人民智慧，賴清德怎麼還會視而不見？失能閣員不換就是不換。

凌濤表示，根據各家民調，同意核三延役的國人比率多達6、7成，這就是社會的普遍共識。如今，賴清德公然與普遍民意對撞，滿意度只剩28%的賴總統不思檢討施政方向、為反對而反對，力挺過時的能源政策、失能的閣員，不顧台灣的困境。屆時823核三延役公投結果出爐，恐讓賴主席再吞敗仗，遭受台灣民意、國際潮流、黨內炸鍋的三重壓力，提前跛腳。

公投 核能 核電

延伸閱讀

徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

民眾嘆風災「通訊最慢恢復」 賴清德總統點名NCC改進

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

賴清德總統表態將對823重啟核三公投投下不同意票。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，賴總統與7成民意對撞；民進黨「迷信棄...

核三公投交鋒 黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險

核三重啟公投八月廿三日投票，第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌表示，當前台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽...

藍綠黨主席核三公投催票

核三重啟公投廿三日登場，藍綠黨主席昨天都下動員令，呼籲支持者出來投票。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，核電安全是科學問題...

民眾黨力拚核三重啟公投突破門檻 「從核說起」戶外展覽西門町登場

核三重啟公投下周投票，民眾黨力拚年輕人支持，特別選在西門町舉辦展覽。民眾黨主席黃國昌表示，重大政策應該交由人民共同決定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。