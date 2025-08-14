賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

賴清德總統表態將對823重啟核三公投投下不同意票。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，賴總統與7成民意對撞；民進黨「迷信棄核能」，集體成邪教化青鳥台派。

凌濤指出，台灣能源是國安危機，牽涉民眾關心的健康、電價，也是多國兵推重要的策略缺口，華府智庫CSIS更在兵推報告中直指能源是台灣韌性最脆弱的一環，並建議台灣延長既有的核能發電站。

凌濤說，當外國友人擔憂台灣的能源安全時，賴總統在中常會竟然陳舊思維重提，大喊「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」。一來核三過去運作無虞，二來社會就是在凝聚共識，賴清德根本就是拿著過時的說帖，迴避身為總統的責任。

凌濤批評，聽君一席話，就是一席話，沒有任何戰略思考、總統大政格局。民進黨發言人稱，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱、自打臉，「講的不就是棄核能的邪教化青鳥台派嗎？」

凌濤反問，如果賴清德真的尊重社會共識，那經濟部長郭智輝嗆災民、衛福部次長林靜儀丟下本業跑去大罷免、政委林明昕放鳥韓國會議，還瞎扯藍白砍預算，低估人民智慧，賴清德怎麼還會視而不見？失能閣員不換就是不換。

凌濤表示，根據各家民調，同意核三延役的國人比率多達6、7成，這就是社會的普遍共識。如今，賴清德公然與普遍民意對撞，滿意度只剩28%的賴總統不思檢討施政方向、為反對而反對，力挺過時的能源政策、失能的閣員，不顧台灣的困境。屆時823核三延役公投結果出爐，恐讓賴主席再吞敗仗，遭受台灣民意、國際潮流、黨內炸鍋的三重壓力，提前跛腳。

