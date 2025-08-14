聽新聞
核三公投交鋒 黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險

聯合報／ 記者林銘翰林海／台北報導
核三重啟公投第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌（右三）表示，台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，我國能源供給毫無韌性可言。記者林俊良／攝影
核三重啟公投第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌（右三）表示，台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，我國能源供給毫無韌性可言。記者林俊良／攝影

核三重啟公投八月廿三日投票，第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌表示，當前台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，我國能源供給毫無韌性可言。年僅廿歲的反方代表吳亞昕則說，核三廠有恆春斷層通過，在安全上有疑慮，加上核災風險、核廢料的處理無解，因此反對核三重啟。

黃國昌指出，前總統蔡英文提出「五三二能源轉型政策」，宣示二○二五年再生能源發電比率達到百分之廿，如今能源轉型早已大跳票大失敗，依照民進黨公布的官方資料，即便二○二六年底都無法達成目標，目前台灣的發電現況是火力全開，完全違背淨零碳排的國際趨勢。

黃國昌說，民進黨錯誤的能源政策，導致人民付出慘痛代價，台電財務黑洞不斷擴大，電費過去三年調漲四次，用人民納稅錢撥補台電三千億元，去年底虧損仍超過四千億元。

反方代表吳亞昕（右）說，核三廠有斷層通過，加上核災風險、核廢料處理無解，因此反對核三重啟。記者林俊良／攝影
反方代表吳亞昕（右）說，核三廠有斷層通過，加上核災風險、核廢料處理無解，因此反對核三重啟。記者林俊良／攝影

吳亞昕質疑，黃國昌在二○一八年「以核養綠」公投案時擔任反核代表，並表示追求非核家園是他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同，但核廢料的處理仍與二○一八年一樣，只能放核電廠內，也沒有最終處理場。要透過什麼程序核廢料、誰來承擔風險，這關乎社會正義，黃國昌因為政治立場改變，核廢料風險就能夠被接受嗎？

黃國昌則說，過去他被日本福島核災的影像震撼，後來開始參與大規模反核電運動，世界各國核電復興的關鍵在於務實，他最近花費時間大量閱讀文獻資料，首先碰到的問題是如何處理核燃料棒。

黃國昌強調，核燃料棒並非現在才出現的問題，全世界使用核電的國家也都要共同面臨，民進黨政府以此議題恐嚇台灣人民，過去卻從來沒有檢討完全執政的怠惰。「用過的核燃料棒絕對不用放在你家裡」，在最終處置前可以安全地存放在核電廠內，乾式貯存的存放年限至少四十年。

此外，民眾黨台北市黨部昨與中華民國核能學會等舉辦「從核說起」展覽，與會的清大核子工程與科學研究所教授李敏表示，他發起「以核養綠」公投，獲得近六百萬選民支持，如果當年政府聽從公投結果，台灣就會有六百億度核電，不需要購買這麼多天然氣與燃煤，也不必承受燃煤電廠造成的空汙，呼籲民眾八二三投票支持核三重啟。

公投 核能 核電

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

賴清德總統表態將對823重啟核三公投投下不同意票。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，賴總統與7成民意對撞；民進黨「迷信棄...

核三公投交鋒 黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險

核三重啟公投八月廿三日投票，第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌表示，當前台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽...

藍綠黨主席核三公投催票

核三重啟公投廿三日登場，藍綠黨主席昨天都下動員令，呼籲支持者出來投票。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，核電安全是科學問題...

民眾黨力拚核三重啟公投突破門檻 「從核說起」戶外展覽西門町登場

核三重啟公投下周投票，民眾黨力拚年輕人支持，特別選在西門町舉辦展覽。民眾黨主席黃國昌表示，重大政策應該交由人民共同決定，...

