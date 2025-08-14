核三公投交鋒 黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險

核三重啟公投八月廿三日投票，第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌表示，當前台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，我國能源供給毫無韌性可言。年僅廿歲的反方代表吳亞昕則說，核三廠有恆春斷層通過，在安全上有疑慮，加上核災風險、核廢料的處理無解，因此反對核三重啟。

黃國昌指出，前總統蔡英文提出「五三二能源轉型政策」，宣示二○二五年再生能源發電比率達到百分之廿，如今能源轉型早已大跳票大失敗，依照民進黨公布的官方資料，即便二○二六年底都無法達成目標，目前台灣的發電現況是火力全開，完全違背淨零碳排的國際趨勢。

黃國昌說，民進黨錯誤的能源政策，導致人民付出慘痛代價，台電財務黑洞不斷擴大，電費過去三年調漲四次，用人民納稅錢撥補台電三千億元，去年底虧損仍超過四千億元。

吳亞昕質疑，黃國昌在二○一八年「以核養綠」公投案時擔任反核代表，並表示追求非核家園是他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同，但核廢料的處理仍與二○一八年一樣，只能放核電廠內，也沒有最終處理場。要透過什麼程序核廢料、誰來承擔風險，這關乎社會正義，黃國昌因為政治立場改變，核廢料風險就能夠被接受嗎？

黃國昌則說，過去他被日本福島核災的影像震撼，後來開始參與大規模反核電運動，世界各國核電復興的關鍵在於務實，他最近花費時間大量閱讀文獻資料，首先碰到的問題是如何處理核燃料棒。

黃國昌強調，核燃料棒並非現在才出現的問題，全世界使用核電的國家也都要共同面臨，民進黨政府以此議題恐嚇台灣人民，過去卻從來沒有檢討完全執政的怠惰。「用過的核燃料棒絕對不用放在你家裡」，在最終處置前可以安全地存放在核電廠內，乾式貯存的存放年限至少四十年。

此外，民眾黨台北市黨部昨與中華民國核能學會等舉辦「從核說起」展覽，與會的清大核子工程與科學研究所教授李敏表示，他發起「以核養綠」公投，獲得近六百萬選民支持，如果當年政府聽從公投結果，台灣就會有六百億度核電，不需要購買這麼多天然氣與燃煤，也不必承受燃煤電廠造成的空汙，呼籲民眾八二三投票支持核三重啟。

