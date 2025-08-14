藍綠黨主席核三公投催票

核三重啟公投廿三日登場，藍綠黨主席昨天都下動員令，呼籲支持者出來投票。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，核電安全是科學問題，不是公投能解決，呼籲大家投下不同意票；國民黨主席朱立倫則說，民進黨打著反核旗號不斷補貼「綠友友」，呼籲民眾站出來投同意票，保住台灣經濟命脈。

賴：核電重啟兩必須三原則

八二三將進行第二波立委罷免案投票，民進黨昨舉行中常會，賴清德並未針對罷免議題發言，而對於核電議題，賴清德說，今年五二○他就曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟，程序上有「兩個必須」，政府會秉持「三個原則」審慎以對。

賴清德說，第一個必須是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，八月一日核安會已預告相關辦法的修正草案；第二個必須是台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。政府一貫的立場是基於核安無虞、核廢有解及社會共識三個原則，負責任面對核電議題。

賴總統說，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決。在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分了解風險與成本資訊前，就進行核三重啟公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險，所以「八二三公投我會去投票，我們一起投下不同意票」。

朱：反核旗號補貼綠友友

朱立倫昨在中常會表示，台電前年購買綠電就花了三千多億元，平均每度綠電從四點二到五點一元，「把一點一元的核電廠關掉，虧損又拿納稅錢補貼幾千億元給台電，有道理嗎？如果砍掉躉售綠電的補貼，台電不但不會虧本，全民電價還可以下降，就是因為民進黨打著反核旗號不斷補貼「綠友友」，這才是最嚴重的弊端。

朱立倫強調，國民黨希望不要再讓台電受巨額虧損，全民都應支持核電延役。國民黨今在高雄辦公投政策說明會，下周一則在台北舉行第二場，呼籲民眾下周六站出來投下同意票。

黃國昌批忘核四公投苦行

民眾黨主席黃國昌批評賴清德，邏輯錯亂、數典忘祖，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？黃國昌說，賴總統可能忘記曾參加「核四公投第三次千里苦行」，該行動宗旨就是「核四興建與否應舉行公民投票」，核三重啟公投當然要交由全民加以決定。

商品推薦