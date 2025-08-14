核三重啟即使公投通過 還有兩關
核三重啟公投即將舉行，不過知情人士分析，公投結果是否會真的牽動台灣能源政策走向，還有三道關卡，包含公投結果、主管機關同意、安全無虞。
此次823核三重啟公投，是由台灣民眾黨所提，公投主文是：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」
知情人士分析，對於核三能否重啟，這當中至少就有三大關卡待觀察。首先當然是公投結果，必須有效同意票超過不同意票，同時同意票須達投票權人四分之一以上，才算通過。假設通過，依規定，此公投攸關重大政策，應由政府權責機關實現必要處置，但依據公投主文，又有兩道關卡。其一是「主管機關同意」，也就是經濟部必須同意；其二是「安全無虞」，包括安全檢查、乾貯設施、核廢處理等問題，如何定義並確認無安全疑慮？也是一大難關。
台灣歷年來共有兩次與核電相關的全國性公投案，2018年以核養綠公投，結果是通過，雖已修正電業法，但並未改變蔡英文政府非核家園政策方向。2021年核四商轉公投，則因投票人數未超過最低門檻，且同意票未超過不同意票，未能通過。
核三廠已於今年5月17日停役，全廠進入25年除役期，台灣進入無核電時代。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言