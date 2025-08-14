核三重啟即使公投通過 還有兩關

核三重啟公投即將舉行，不過知情人士分析，公投結果是否會真的牽動台灣能源政策走向，還有三道關卡，包含公投結果、主管機關同意、安全無虞。

此次823核三重啟公投，是由台灣民眾黨所提，公投主文是：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

知情人士分析，對於核三能否重啟，這當中至少就有三大關卡待觀察。首先當然是公投結果，必須有效同意票超過不同意票，同時同意票須達投票權人四分之一以上，才算通過。假設通過，依規定，此公投攸關重大政策，應由政府權責機關實現必要處置，但依據公投主文，又有兩道關卡。其一是「主管機關同意」，也就是經濟部必須同意；其二是「安全無虞」，包括安全檢查、乾貯設施、核廢處理等問題，如何定義並確認無安全疑慮？也是一大難關。

台灣歷年來共有兩次與核電相關的全國性公投案，2018年以核養綠公投，結果是通過，雖已修正電業法，但並未改變蔡英文政府非核家園政策方向。2021年核四商轉公投，則因投票人數未超過最低門檻，且同意票未超過不同意票，未能通過。

核三廠已於今年5月17日停役，全廠進入25年除役期，台灣進入無核電時代。

