核三重啟 總統表態不同意

核三重啟公投將於下周六（23日）登場，賴清德總統昨（13）日首度表態，核電安全不是公投能夠解決的議題，823公投他會去投票，請大家一起投下「不同意票」。

國民黨主席朱立倫則說，民進黨打著反核旗號不斷補貼「綠友友」，呼籲民眾站出來投「同意」票，保住台灣的經濟命脈。

台灣歷次核能相關全國性公投案

身兼民進黨主席的賴總統昨日在民進黨中常會首度對823公投表態，他表示，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決，呼籲投下不同意票。

賴總統在中常會提到，近來社會大眾關注823公投議題，在今年520就職周年時，他曾經說過，《核子反應器設施管制法》修法通過後，面對核電廠是否重啟議題，程序上有「兩個必須」，政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

第一個必須，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，賴總統表示，核安會已於8月1日預告相關辦法修正草案，預告期至9月30日截止，廣徵社會各界意見後，再完成辦法修訂。

第二個必須，台電必須依照核安會訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上周的核三公投意見發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，核管法子法公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴總統指出，政府一貫立場是，基於核安無虞、核廢有解、社會共識三個原則，負責任地面對核電議題。他強調，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決。

賴總統認為，在還沒經過安全檢驗程序讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，823公投他會去投票，請大家一起投下「不同意」。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，台電前年購買綠電就花了3,000多億元，平均每度綠電從4.2元到5.1元，「把1.1元的核電廠關掉，虧損又拿納稅錢補貼幾千億元給台電，有道理嗎？如果砍掉躉售綠電的補貼，台電不但不會虧本，全民電價還可以下降，就是因為民進黨打著反核旗號不斷補貼「綠友友」，這才是最嚴重的弊端。

